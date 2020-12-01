Аграрии выходят на протесты против повышения НДС на сельхозпродукцию

Представители агропромышленных объединений недовольны проектом бюджетно-налоговой политики, одобренным правительством. Они утверждают, что эти инициативы ухудшат ситуацию для фермеров, и призвали парламентские фракции не голосовать за закон.

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Представители крупнейших ассоциаций агропромышленного сектора Молдовы выступили на пресс-конференции и выразили недовольство проектом бюджетно-налоговой политики на 2021 год, который правительство утвердило в понедельник. Они сообщили, что собираются выйти на протесты.

"Эта политика еще больше осложнит ситуацию в сельском хозяйстве, особенно после тяжелого года, вызванного засухой. Мы возмущены тем, что фискальная политика, ориентированная на сельскохозяйственный сектор, была одобрена правительством без консультации с производителями. Новая налоговая политика предусматривает повышение ставки НДС с 8% до 12%. Таким образом, фискальная нагрузка на сельхозпроизводителей возрастет, и, учитывая последствия этого года, ситуация в отрасли резко ухудшится", — считает исполнительный директор ассоциации Moldova Fruct Юрий Фалэ.

Десять организаций агропромышленного комплекса обратились во все парламентские фракции и выразили несогласие с проектом бюджетно-налоговой политики на 2021 год.

"Математика авторов, разработавших проект налогово-бюджетной политики, ударит не только по сельскому хозяйству, но и по потребителю, потому что цены на продукты питания вырастут. Все ассоциации придерживаются того же мнения: мы должны защищать свои права всеми законными способами. Фискальная политика должна создавать инвестиционные перспективы, а проблемы не нужно решать абы как. Министерству финансов не следует повышать ставку НДС и ставить фермеров в затруднительное положение, потому что от этих изменений пострадают все аграрии, особенно малые и средние предприятия ", - говорит Юрий Фалэ.

В то же время представители сельскохозяйственных организаций считают: необходимо сформировать рабочую группу, которая изучит ситуацию в целом, провести обсуждения с работниками агропромышленного сектора, чтобы найти правильную формулу, которую одобрят обе стороны.

"Это нагрузка, которая приведет предприятия к банкротству. Правительство не хочет консультироваться с представителями нашей сферы. Простой экономист может продемонстрировать, что то, что они предлагают, помимо ущерба, который будет нанесен производителям, принесет убытки и для государственного бюджета. И тогда мы задаемся вопросом: с какой целью были внесены эти изменения? " - отметил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василе Мирзенко.

Аграрии из 15 районов страны, а также представители ассоциаций производителей и фермеров заявили, что в среду, в 11.00, в центре столицы проведут акцию протеста против безразличия властей к проблемам тех, кто работает в этой сфере.

Отметим, что 27 ноября несколько примаров населенных пунктов страны провели протест перед Министерством финансов, а также перед правительством. Они протестовали против ограничения налогов, взимаемых местными властями с экономических агентов.

В понедельник, 30 ноября, члены правительства одобрили проект бюджетно-налоговой политики на 2021 год. Документ должен поступить в парламент для окончательного утверждения.

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