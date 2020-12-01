15:54 01 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.55
  • USD17.24
  • RUB0.23
  • RON4.22
  • UAH0.60
Поиск
Протест аграриев в Кишиневе, архивное фото.

Аграрии выходят на протесты против повышения НДС на сельхозпродукцию

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
Получить короткую ссылку
60 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201201/32715747/agrarii-vykhodyat-na-protesty-protiv-povysheniya-tva-na-selkhozproduktsiyu.html

Представители агропромышленных объединений недовольны проектом бюджетно-налоговой политики, одобренным правительством. Они утверждают, что эти инициативы ухудшат ситуацию для фермеров, и призвали парламентские фракции не голосовать за закон.

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Представители крупнейших ассоциаций агропромышленного сектора Молдовы выступили на пресс-конференции и выразили недовольство проектом бюджетно-налоговой политики на 2021 год, который правительство утвердило в понедельник. Они сообщили, что собираются выйти на протесты.

Министерство финансов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пересмотр НДС для аграриев: прошло заседание Минфина

"Эта политика еще больше осложнит ситуацию в сельском хозяйстве, особенно после тяжелого года, вызванного засухой. Мы возмущены тем, что фискальная политика, ориентированная на сельскохозяйственный сектор, была одобрена правительством без консультации с производителями. Новая налоговая политика предусматривает повышение ставки НДС с 8% до 12%. Таким образом, фискальная нагрузка на сельхозпроизводителей возрастет, и, учитывая последствия этого года, ситуация в отрасли резко ухудшится", — считает исполнительный директор ассоциации Moldova Fruct Юрий Фалэ.

Десять организаций агропромышленного комплекса обратились во все парламентские фракции и выразили несогласие с проектом бюджетно-налоговой политики на 2021 год.

"Математика авторов, разработавших проект налогово-бюджетной политики, ударит не только по сельскому хозяйству, но и по потребителю, потому что цены на продукты питания вырастут. Все ассоциации придерживаются того же мнения: мы должны защищать свои права всеми законными способами. Фискальная политика должна создавать инвестиционные перспективы, а проблемы не нужно решать абы как. Министерству финансов не следует повышать ставку НДС и ставить фермеров в затруднительное положение, потому что от этих изменений пострадают все аграрии, особенно малые и средние предприятия ", - говорит Юрий Фалэ.

В то же время представители сельскохозяйственных организаций считают: необходимо сформировать рабочую группу, которая изучит ситуацию в целом, провести обсуждения с работниками агропромышленного сектора, чтобы найти правильную формулу, которую одобрят обе стороны.

Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo : Russiancouncil
Ларюшина: чего на самом деле хотят фермеры

"Это нагрузка, которая приведет предприятия к банкротству. Правительство не хочет консультироваться с представителями нашей сферы. Простой экономист может продемонстрировать, что то, что они предлагают, помимо ущерба, который будет нанесен производителям, принесет убытки и для государственного бюджета. И тогда мы задаемся вопросом: с какой целью были внесены эти изменения? " - отметил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василе Мирзенко.

Аграрии из 15 районов страны, а также представители ассоциаций производителей и фермеров заявили, что в среду, в 11.00, в центре столицы проведут акцию протеста против безразличия властей к проблемам тех, кто работает в этой сфере.

Отметим, что 27 ноября несколько примаров населенных пунктов страны провели протест перед Министерством финансов, а также перед правительством. Они протестовали против ограничения налогов, взимаемых местными властями с экономических агентов.

В понедельник, 30 ноября, члены правительства одобрили проект бюджетно-налоговой политики на 2021 год. Документ должен поступить в парламент для окончательного утверждения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Россия выделит 275 миллионов рублей в помощь молдавским аграриям
Премьер рассказал, когда молдавские аграрии получат поступившую от РФ помощь
Пересмотр НДС для аграриев: прошло заседание Минфина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Жизнь в объективе: памяти внештатного фотокора "России сегодня" Саида Царнаева
США уходят из Афганистана
Видео - Сдали талибам: США уходят из Афганистана
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться