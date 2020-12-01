Надзиратель из Крикова за взятку обещала помочь заключенному выйти на свободу

Пять тысяч евро на подкуп судей и досрочное освобождение из пенитенциарного учреждения: план был продуман, только что-то пошло не так.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Специалист службы учета заключенных тюрьмы в Крикова задержана офицерами НЦБК и прокурорами по делу об извлечении выгоды из влияния. Ей грозит до шести лет тюрьмы.

На сотрудницу тюрьмы поступил донос от бывшего осужденного, которому она обещала добиться досрочного освобождения за вознаграждение. По словам заявителя, сотрудница обещала ему, что сможет помочь выйти из тюрьмы в Резине в обмен на 5000 евро.

"За эти деньги она, предположительно, собиралась подкупить представителей судебной системы, которые должны были рассматривать дело об освобождении от исполнения приговора досрочно по состоянию здоровья", - сообщают в НЦБК.

Сумма была получена в полном объеме, однако сотрудница не сдержала своего слова. В ходе допроса она подтвердила получение 5000 евро.

Открыто уголовное дело по статье 326 Уголовного кодекса – извлечение выгоды из влияния. Сегодня подозреваемую задержали, на допросе она частично признала свою вину.

В настоящее время сотрудник пенитенциарной системы задержана на 72 часа и находится в изоляторе. В случае признания ее виновной, ей грозит до шести лет тюрьмы или штраф и лишение права занимать государственную должность в течение определенного периода.

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