Мэрия - о подготовке столицы к снегопадам и заморозкам

Коммунальным предприятиям предстоит убирать улицы и тротуары, а юридическим и физическим лицам - прилегающую территорию и въезд во двор.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. Кишиневская мэрия подготовилась к ликвидации последствий сильных снегопадов и заморозков зимой 2020-2021 года. Об этом сообщили в столичной пресс-службе. Ответственность за организацию уборки снега будет возложена на секторных преторов и примаров пригородных населенных пунктов.

Генпримар муниципия Кишинев Ион Чебан подписал положение, согласно которому организация процесса уборки снега входит в прямую ответственность секторных преторов и примаров пригородов, коммун и сел.

Согласно документу, Главное управление жилищно-коммунального хозяйства совместно с АО "Apa-Canal Chisinau" и АО "Termoelectrica" обеспечит эффективную работу услуг, оказываемых муниципальному жилищному фонду, обеспечит эффективную работу оборудования по устранению последствий снегопада в жилых районах, сосредоточат свои усилия на уборке центральных тротуаров, территорий, прилегающих к остановкам общественного транспорта, и подъездных путей в микрорайонах, мест общего пользования, площадок для сбора мусора, входов к подъездам.

"Чтобы город был чистым, каждая претура, примэрия каждого пригородного населенного пункта, каждый экономический агент и частное лицо должны точно знать, что делать. Если коммунальным предприятиям придется убирать улицы и тротуары, то юридическим и физическим лицам — въезд во двор и окружающую зону", — написал у себя в телеграм-канале Ион Чебан.

Муниципальному предприятию Exdrupo поручено подготовить специализированную технику для уборки снега, а также обеспечивать вывоз и хранение снега на определенных муниципальными властями участках. Профильное мунпредприятие также сделает необходимые запасы противогололедного материала и обеспечит содержание дорог, поддерживая их в приемлемом состоянии после наступления морозов и выпадения снега.

Кроме того, предусмотрены действия по предотвращению образования сосулек, которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан. Так, претуры, управляющие жилым фондом и экономические агенты, независимо от организационно-правовой формы, будут обеспечивать очистку крыш от снега для предотвращения образования сосулек, а также удаление сосулек и ограждение опасных зон.

Напомним, в октябре этого года в Кишинев из Москвы прибыли пять спецавтомобилей, оборудованных для уборки снега. Техника подарена молдавской столице московским государственным предприятием "Экотехпром".

Предоставление Кишиневу современной коммунальной техники стало результатом встреч, которые провел примар столицы Ион Чебан с представителями мэрии Москвы еще в начале года.

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