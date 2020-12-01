Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1499 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1499 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав во вторник вечером.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 108 863.

За минувшие 24 часа проведены 3557 теста, при этом первичных — 3101.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 98 медработников: 34 врачей, 48 медсестер и 16 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 294 пациента (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 564 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 95 918 человек.

Зафиксировано еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2304.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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