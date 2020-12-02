Пока вы спали: сборная РМ без Евро, прилунение зонда, вердикт по выборам

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Поражением сборной Молдовы со счетом 0:7 завершился в чешском Хомутове отборочный матч женского футбольного чемпионата Европы-2022.
Квалификация изначально складывалась не в пользу национальной сборной, разместившейся на пятом месте в группе D. С 24 ноября девушки находились на сборах в Тренировочном центре национальных сборных в Вадул-луй-Водэ, а утром 26 ноября вылетели в Испанию. При этом сдали все необходимые тесты в контексте пандемии.
В Мадриде, 27 ноября, ситуация сложилась не в пользу наших: тотальное поражение со счетом 0:10. На Чехию была и надежда, и планы.
"Мы знаем, что Чехия очень мотивирована. Они хотят только победы, потому что только она им гарантирует выход на второе место и дорогу в Евро. Наше настроение, конечно, дать бой, насколько сможем. Надеемся, что мы поборемся", - заявлял журналистам тренер сборной Эдуард Блэнуцэ.
Однако подопечные Карела Рады не оставили молдавским футболисткам шансов. Голевые моменты обеспечили Андреа Сташкова (дважды), Клара Цахинова, Яна Петржикова, Катержина Свиткова, Камила Дубцова и Мирослава Мразова.
Матч проходил без зрителей - следствие антиковидных ограничений. Возможно, присутствие болельщиков помогло бы молдавским спортсменкам, однако все вышло иначе.
На Луну - из Поднебесной
Китайский лунный зонд "Чанъэ-5" успешно выполнил посадку в заданном районе на поверхности Луны, сообщило РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.
"Зонд "Чанъэ-5" успешно прилунился в заданном районе на видимой стороне Луны", – заявили на телеканале.
Китайских коллег поздравила российская госкорпорация "Роскосмос", пожелав успехов в осуществлении мисссии.
"От имени госкорпорации "Роскосмос" я хотел бы поздравить наших китайских коллег из Китайской национальной космической администрации с успешным завершением очередного этапа программы исследования Луны — прилунением посадочного модуля беспилотной миссии "Чанъэ-5", - приводятся в сообщении на сайте "Роскосмоса" слова генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.
Далее космический аппарат приступит к проведению бурильных работ для извлечения грунта. Предполагается, что будет собрано около двух килограммов породы, которую будут изучать китайские ученые.
В дальнейшем полученные китайским исследователями данные помогут в подготовке проекта по строительству научно-исследовательской базы на Луне.
Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" к спутнику Земли утром 24 ноября. Всего на миссию выделено 23 дня. В случае успеха миссия станет первой с конца 1970-х годов экспедицией по доставке лунного грунта на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США.
Масштабных фальсификаций не нашли
Проверкой жалоб на возможные нарушения занимались федеральные прокуроры и сотрудники ФБР.
"К настоящему времени мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые привели бы к другому исходу выборов", - сказал в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс глава минюста, который в США также выполняет обязанности генерального прокурора.
Действующий президент США Дональд Трамп не признает своего поражения на президентских выборах, победу в которых, согласно предварительным данным, одержал демократ Джо Байден. Трамп оспаривает результаты в суде нескольких штатов.
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