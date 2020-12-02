Пока вы спали: сборная РМ без Евро, прилунение зонда, вердикт по выборам

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Поражением сборной Молдовы со счетом 0:7 завершился в чешском Хомутове отборочный матч женского футбольного чемпионата Европы-2022.

Квалификация изначально складывалась не в пользу национальной сборной, разместившейся на пятом месте в группе D. С 24 ноября девушки находились на сборах в Тренировочном центре национальных сборных в Вадул-луй-Водэ, а утром 26 ноября вылетели в Испанию. При этом сдали все необходимые тесты в контексте пандемии.

В Мадриде, 27 ноября, ситуация сложилась не в пользу наших: тотальное поражение со счетом 0:10. На Чехию была и надежда, и планы.

"Мы знаем, что Чехия очень мотивирована. Они хотят только победы, потому что только она им гарантирует выход на второе место и дорогу в Евро. Наше настроение, конечно, дать бой, насколько сможем. Надеемся, что мы поборемся", - заявлял журналистам тренер сборной Эдуард Блэнуцэ.

Однако подопечные Карела Рады не оставили молдавским футболисткам шансов. Голевые моменты обеспечили Андреа Сташкова (дважды), Клара Цахинова, Яна Петржикова, Катержина Свиткова, Камила Дубцова и Мирослава Мразова.

Матч проходил без зрителей - следствие антиковидных ограничений. Возможно, присутствие болельщиков помогло бы молдавским спортсменкам, однако все вышло иначе.

На Луну - из Поднебесной

Китайский лунный зонд "Чанъэ-5" успешно выполнил посадку в заданном районе на поверхности Луны, сообщило РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

"Зонд "Чанъэ-5" успешно прилунился в заданном районе на видимой стороне Луны", – заявили на телеканале.

Китайских коллег поздравила российская госкорпорация "Роскосмос", пожелав успехов в осуществлении мисссии.

"От имени госкорпорации "Роскосмос" я хотел бы поздравить наших китайских коллег из Китайской национальной космической администрации с успешным завершением очередного этапа программы исследования Луны — прилунением посадочного модуля беспилотной миссии "Чанъэ-5", - приводятся в сообщении на сайте "Роскосмоса" слова генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Далее космический аппарат приступит к проведению бурильных работ для извлечения грунта. Предполагается, что будет собрано около двух килограммов породы, которую будут изучать китайские ученые.

В дальнейшем полученные китайским исследователями данные помогут в подготовке проекта по строительству научно-исследовательской базы на Луне.

Китай запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5" к спутнику Земли утром 24 ноября. Всего на миссию выделено 23 дня. В случае успеха миссия станет первой с конца 1970-х годов экспедицией по доставке лунного грунта на Землю. Ранее это удавалось сделать только СССР и США.

Масштабных фальсификаций не нашли

Минюст США не обнаружил на президентских выборах нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена. Слова главы ведомства Уильяма Барра цитирует РИА Новости

Проверкой жалоб на возможные нарушения занимались федеральные прокуроры и сотрудники ФБР.

"К настоящему времени мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые привели бы к другому исходу выборов", - сказал в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс глава минюста, который в США также выполняет обязанности генерального прокурора.

Действующий президент США Дональд Трамп не признает своего поражения на президентских выборах, победу в которых, согласно предварительным данным, одержал демократ Джо Байден. Трамп оспаривает результаты в суде нескольких штатов.

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