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Грибы

Гриб, да не тот: трофеи "тихой охоты" могут быть опасны

© CC0 / Pixabay / Curriculum_Photografia
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201202/32724214/otravleniya-gribami-posledstviya-mogut-byt-fatalnymi.html

В Молдове растет количество случаев отравления грибами. Лишь за последнюю неделю более 20 человек угодили в больницу в тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. С начала года Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) зафиксировало 190 случаев отравления грибами, всего пострадало 270 человек. Только с 16 по 25 ноября было зафиксировано 23 случая, жертвами отравления стали 62 человека. Из них 11 - дети, четыре человека скончались.

Такие данные сообщил в эфире радио Sputnik Молдова глава Управления защиты общественного здоровья НАОЗ Юрие Пынзару.

По его словам, больше всего случаев отравления отмечено в Оргеевском, Теленештском, Флорештском и Ниспоренском районах. Чаще всего интоксикацию получали люди, проживающие в лесистой местности.

"Очень частое явление: родители идут собирать грибы вместе с детьми. Но с приходом дождей растет число отравлений. К примеру, только в одной семье в Оргееве отравились 7 человек. В Теленештах  - 5 человек в семье, и этот список постоянно пополняется", - заявил Пынзару. 

Грибы
© CC0 / Pixabay / jackmac34
За три дня грибами в Молдове отравились десять детей
Чтобы избежать интоксикации трофеями "тихой охоты", специалист рекомендует покупать их только в специализированных местах, но не на обочинах  дорог.

В то же время, грибы, растущие на территориях, где использовали пестициды и недалеко от мусорных свалок, могут быть особо токсичны.

"Они впитывают в себя все вредные и токсичные вещества. Затем эти токсины попадают в организм, последствия могут быть фатальными", - добавил врач.

В НАОЗ напомнили: что грибы запрещено включать в детский рацион. Также не рекомендуется хранить этот продукт питания более суток.

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