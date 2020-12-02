Гагаузия и Франция: перспективы совместных проектов

В Комратском государственном университете может появиться французский культурный центр с преподаванием языка.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Инициатива проведения при поддержке ОБСЕ международной конференции, призванной стимулировать обмен опытом действия автономных территорий в европейских странах, рассматривается в Гагаузии. Об этом глава автономии Ирина Влах рассказала на встрече с послом Франции в Республике Молдова Паскалем Ле Денфф.

"Oзвучила идею открытия в Комратском государственном университете французского культурного центра, который позволил бы студентам изучать французский язык и ближе знакомиться с культурой этой страны", - отметила Ирина Влах на своей странице в соцсети.

Собеседники обсудили политический диалог руководства автономии с центральными властями Республики Молдова. Глава Гагаузии сообщила о прогрессе в процессе принятия пакета "гагаузских законопроектов", разработанных совместной рабочей группой Парламента и Народного собрания при участии международных посредников.

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