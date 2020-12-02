15:57 02 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.65
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.24
  • UAH0.60
Поиск
Башкан Гагаузии Ирина Влах встретилась с послом Франции в Молдове Паскалем Ле Денфф

Гагаузия и Франция: перспективы совместных проектов

© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Общество
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/02/32729117.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201202/32729579/gagauziya-i-frantsiya-perspektivy-sovmestnykh-proektov.html

В Комратском государственном университете может появиться французский культурный центр с преподаванием языка.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Инициатива проведения при поддержке ОБСЕ международной конференции, призванной стимулировать обмен опытом действия автономных территорий в европейских странах, рассматривается в Гагаузии. Об этом глава автономии Ирина Влах рассказала на встрече с послом Франции в Республике Молдова Паскалем Ле Денфф.

Ирина Влах
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гагаузия надеется на инвестиции со стороны китайских компаний
"Oзвучила идею открытия в Комратском государственном университете французского культурного центра, который позволил бы студентам изучать французский язык и ближе знакомиться с культурой этой страны", - отметила Ирина Влах на своей странице в соцсети.

Собеседники обсудили политический диалог руководства автономии с центральными властями Республики Молдова. Глава Гагаузии сообщила о прогрессе в процессе принятия пакета "гагаузских законопроектов", разработанных совместной рабочей группой Парламента и Народного собрания при участии международных посредников.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Посол России передал Гагаузии гуманитарный груз из Московской области
Стояногло об итогах года: прокуроры перестали заниматься вымогательством
Теги:
Гагаузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Итак, свершилось: в Кишиневе - елка! К Рождеству и Новому году столица готова.
Фото - Елочка, зажгись: Кишинев - предновогодний
Столица приоделась к зимним праздникам
Видео - Столица приоделась к зимним праздникам
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться