Великобритания предоставила Приднестровью гуманитарную помощь  

Партию средств индивидуальной защиты, необходимых в борьбе с коронавирусом нового типа, передал в регион посол Великобритании в Молдове.

ТИРАСПОЛЬ, 2 дек – Sputnik. Посол Великобритании в Молдове Стивен Фишер передал Приднестровью гуманитарную помощь. В партию средств индивидуальной защиты, в том числе 27 тысяч защитных халатов для медиков, поставили в Республиканскую клиническую больницу. Впоследствии их распределят по всем больницам региона.

Посол во время визита в Тирасполь встретился с лидером Приднестровья Вадим Красносельским. Собеседники обсудили меры, которые мировое сообщество предпринимает для противостояния пандемии.

"Дипломат отметил, что привезенные средства защиты, – не только практическая помощь, но и символ сопричастности и поддержки со стороны посольства Великобритании", - рассказали в пресс-службе приднестровского лидера.

Красносельский подчеркнул, что принятие решения о направлении в адрес приднестровцев гуманитарной помощи – это, по сути, личный вклад Стивена Фишера в борьбу жителей региона с распространением инфекции, а значит, за жизни людей.

Собеседники обсудили состояние переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем.

"Заседания в международном переговорном формате "5+2" не собираются, рабочие группы простаивают, ранее взятые Кишиневом обязательства не исполняются. Но последовательная работа в рамках актуальной переговорной повестки не должна прекращаться ни при каких обстоятельствах", - отметил Красносельский.

Британский посол посетил Приднестровье в 2020 году уже в третий раз.

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