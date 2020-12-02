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Сотрудник инфекционного корпуса, где лечат пациентов с COVID-19

Великобритания предоставила Приднестровью гуманитарную помощь  

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (7)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201202/32730076/velikobritaniya-predostavila-pridnestrovyu-gumanitarnuyu-pomosch-.html

Партию средств индивидуальной защиты, необходимых в борьбе с коронавирусом нового типа, передал в регион посол Великобритании в Молдове.

ТИРАСПОЛЬ, 2 дек – Sputnik. Посол Великобритании в Молдове Стивен Фишер передал Приднестровью гуманитарную помощь. В партию средств индивидуальной защиты, в том числе 27 тысяч защитных халатов для медиков, поставили в Республиканскую клиническую больницу. Впоследствии их распределят по всем больницам региона.

Посол во время визита в Тирасполь встретился с лидером Приднестровья Вадим Красносельским. Собеседники обсудили меры, которые мировое сообщество предпринимает для противостояния пандемии.

"Дипломат отметил, что привезенные средства защиты, – не только практическая помощь, но и символ сопричастности и поддержки со стороны посольства Великобритании", - рассказали в пресс-службе приднестровского лидера.

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Красносельский подчеркнул, что принятие решения о направлении в адрес приднестровцев гуманитарной помощи – это, по сути, личный вклад Стивена Фишера в борьбу жителей региона с распространением инфекции, а значит, за жизни людей.

Собеседники обсудили состояние переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем.

"Заседания в международном переговорном формате "5+2" не собираются, рабочие группы простаивают, ранее взятые Кишиневом обязательства не исполняются. Но последовательная работа в рамках актуальной переговорной повестки не должна прекращаться ни при каких обстоятельствах", - отметил Красносельский.

Британский посол посетил Приднестровье в 2020 году уже в третий раз.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (7)

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Теги:
гуманитарное сотрудничество, гуманитарная помощь, Приднестровье


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