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Ремонт тротуара.

С 2021 года жителям Кишиневе придется платить новый налог

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (118)
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Sputnik Молдова
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Местные фискальные начисления не повышались с 2004 года, а сборы на санитарию принесут в муниципальный бюджет доход в размере около 100 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В 2021 году в Кишиневе будет введен санитарный налог, об этом сообщили в пресс-службе столичной примэрии. 

Кредит.
© Sputnik / Нина Зотина
Коснется всех: в Молдове ожидается повышение важного налога
Как отметили в ведомстве, бюджетно-налоговая политика местных властей на 2021 год предполагает корректировку местных налогов на территории муниципалитета в соответствии с уровнем инфляции, а также введение новых налогов, таких как санитария.

Градоначальник Ион Чебан объяснил, что местные налоги не повышались с 2004 года, а налог на санитарию принесет доход в муниципальный бюджет в размере около 100 миллионов леев.

"Все эти деньги мы предложим направить на восстановление дворов многоквартирных домов: благоустройство, ремонт крыш, лестниц, входных дверей в подъезды, окон, а также дорог и тротуаров", - подчеркнул Чебан.

По его словам, предлагается, чтобы все эти 100 миллионов леев пошли на решение проблем, которые годами образовывались в Кишиневе.

В то же время среди местных налогов, которые должны быть скорректированы с учетом уровня инфляции, есть рыночный налог на рекламные инсталляции, на ландшафтный дизайн, парковочный сбор.

Налоги на осуществление пассажирских перевозок автобусами и маршрутками останутся на прежнем уровне. 

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Тема:
События Кишинева (118)

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