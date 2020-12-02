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Дамба комратского озера.

"Водоем заполнен до предела": дамба водохранилища в Комрате может не выдержать

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201202/32735205/damba-komrat-mojet-ne-vydederjat.html

Первое же сильное землетрясение может оставить без электричества юг Молдовы. А из-за прорыва дамбы на комратском озере сотни жителей гагаузской столицы лишатся крыши над головой.

КОМРАТ, 2 дек - Sputnik, Максим Топал. Как это не допустить, обсудили на заседании Исполнительного комитета Гагаузии.

"Аварийная" дамба

По словам примара Комрата Сергея Анастасова, "мы впервые такое увидели – за 24 часа уровень воды в таком большом озере поднялся на 1 метр и 70 см".

Работы по ливневой канализации в пойме реки Ялпуг
© Sputnik / Maxim Topal
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Прошедшие этой осенью дожди наполнили комратское водохранилище, и дамба, которую несколько лет подряд активно укрепляли, сейчас находится в "предаварийном состоянии".

"В 2017 году, когда был прорыв дамбы, нам предлагали спустить озеро. Если бы мы тогда это сделали, сегодня у нас было бы затоплено на 1 тысячу домов больше. За два года отходами со строящегося стадиона мы укрепили дамбу и установили спускную трубу, которая 10 см уровня воды спускает за сутки", - заявил примар Сергей Анастасов.

В ближайшее время будут установлены еще несколько аварийных трубопроводов. Тогда "можно будет быть уверенными, что не будут затопления со стороны озера".

  • Не работающие шлюзы водохранилища
    Не работающие шлюзы водохранилища.
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Берег комратского озера
    Берег комратского озера.
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Отводной канал и спускная труба на водохранилище Комрат
    Отводной канал и спускная труба на водохранилище Комрат.
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Опора высоковольной ЛЭП на берегу озера в Комрате. Вода подобралась вплотную к ней (около 1 метра)
    Опора высоковольной ЛЭП на берегу озера в Комрате. Вода подобралась вплотную к ней (около 1 метра).
    © Sputnik / Maxim Topal
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© Sputnik / Maxim Topal
Не работающие шлюзы водохранилища.

Землетрясение покажет

Как рассказали в генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям Молдовы, в течение зимнего периода времени защитные сооружения на озерах Молдовы "намокают, размокают, подмываются". Поскольку в настоящее время все водоемы Гагаузии "заполнены до предела", вода во время сильного ветра начала подмывать защитные сооружения.

Наиболее сложная ситуация на водохранилище Комрата, которое "находится в предаварийном состоянии и представляет серьезную угрозу для региона вниз по руслу реки Ялпуг", заявил начальник регионального управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии Виталий Касса.

"Вода подобралась на расстояние 1 метра к основанию опоры линии электропередач на 110 киловольт, через которую питается электричеством весь юг Молдовы. В случае сильного землетрясения, в районе 5-6 баллов, вы знаете, что может произойти", - отметил Виталий Касса.

Что делать с озером?

По данным спасательной службы, "дамба, которой уже более 60 лет, отработала свой ресурс". Сегодня водоем, строительство которого осуществлялось с целью защиты от паводков и для запаса пресной воды, этих целей не выполняет. Дело в том, что около 70 процентов площади озера сильно заилено.

Единственно правильным выходом из сложившейся ситуации, по мнению Виталия Касса, является контролируемое осушение водного объекта, поиск средств на очистку водоема от более чем метрового слоя ила и установку новых водосбрасывающих сооружений.

"Если даже очистить от ила всю пойму реки Ялпуг от Дезгинжи до Светлого, через год-два весь этот ил опять заполнит реку. Рано или поздно мы все равно вернемся к вопросу осушения водоема", - добавил Касса.

Объем воды, которой в настоящее время заполнено водохранилище Комрат, оценивается экспертами в 3,5 миллиона кубометров.

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