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Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1717 случаев COVID-19

© Sputnik / Aram Nersesyan
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (10)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201202/32735477/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-1499-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 110 580.

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1717 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в среду вечером.

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Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 110 580.

За минувшие 24 часа проведены 4282 теста, при этом первичных — 3861.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 104 медработников: 38 врачей, 48 медсестер и 18 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 279 пациентов (из них 51 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 790 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 96 711 человек.

Зафиксировано еще 20 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2343.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (10)

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Теги:
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