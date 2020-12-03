Празднуем Рождество в пандемию: что говорит Митрополия Молдовы

Строгие ограничения в канун Рождества власти вводят во многих странах мира. Секретарь митрополита Молдовы Вадим Кейбаш рассказал, как православные Молдовы будут отмечать светлый праздник в условиях пандемии.

КИШИНЕВ, 3 декабря - Sputnik. Все больше и больше европейских стран, таких как Италия, Германия, Бельгия, готовятся ввести новые антиковидные ограничения в канун праздника Рождества Христова. В коридорах власти некоторые даже обсуждают меры, аналогичные предпасхальным, когда всех христиан просили следить за богослужением в режиме онлайн.

О том, как мы будем встречать Рождество в этом году и стоит ли ожидать сценария, подобного тому, который был в период Пасхальных праздников, рассказал секретарь митрополита Кишиневского и всея Молдовы Вадим Кейбаш.

"Я бы поостерегся сейчас говорить что-то категорично, потому что до праздника Рождества Христова здесь, в Молдове, еще больше месяца. С Божьей помощью, пусть все сложится хорошо, чтобы мы могли вести службу так, как всегда, в храмах. Насколько нам известно, решения властей по этому поводу пока нет", - отметил Вадим Кейбаш.

Он также рассказал, как изменилось поведение прихожан в церквях в связи с введенными властями эпидмероприятиями и ограничениями.

"Если изначально это была более категоричная позиция и существовала тенденция не подчиняться решениям властей, то позже массовая информационная кампания о мерах предосторожности, защите от этого опасного вируса сыграла свою роль. Люди поняли, что возникла проблема, и согласились носить маски, поскольку такова рекомендация властей. Это наблюдается практически во всех святых местах. Мы рады, что люди становятся более дисциплинированными, в том числе и те, кто посещает церковь. Ведь нет никакого противоречия в том, чтобы носить медицинские маски на лице и верить в Бога. Вера может проявляться с такой же силой, с той же искренностью", - подчеркнул Вадим Кейбаш.

Секретарь митрополии также обратился к православным христианам, призвав чтить в этот период основную заповедь Христа - "возлюбить ближнего, как самого себя". Этот завет имеет непосредственное отношение к нынешней ситуации, говорит Вадим Кейбаш.

"Послание церкви всегда одно - любить ближнего, заботиться о близких вам людях. Мы живем в период, когда с амвона читают строки Евангелия, несущие весть о самопомощи и заботе о страдающих. А когда человек носит маску, он защищает и себя, и своего ближнего", - заключил Кейбаш.

С понедельника, 30 ноября, и до 15 января 2021 года на всей территории Молдовы было введено чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения. Решение в конце прошлой недели приняла Чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению, оно призвано предотвратить распространение COVID-19.

Согласно решению, допускается организация единичных мероприятий с участием до 50 человек, с соблюдением мер эпидбезопасности и обязательным составлением учетных эпидемиологических данных.

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