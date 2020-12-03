В Кишиневе установят несколько сотен новых урн для мусора

По словам генпримара, контейнеры изготовлены в соответствии с европейским дизайном и помогут решить проблему мусора в центре города.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. В Кишиневе установят 300 новых урн для мусора, сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

На первом этапе 50 контейнеров расставят вдоль проспекта Штефан чел Маре на перекрестках с второстепенными улицами.

Объем мусорных урн составляет 120 литров. Градоначальник заявил, что они изготовлены в соответствии с европейским дизайном и должны придать городу опрятный вид.

Ранее муниципальный совет Кишинева утвердил соглашение между предприятием Autosalubritate и Европейским банком реконструкции и развития, которое предполагает кредит в размере девяти миллионов евро и грант в пять миллионов евро на реализацию в молдавской столице проекта "Твердые отходы".

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