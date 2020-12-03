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Pregătirea școlilor pentru anul de învățămînt

Ученики кишиневских школ продолжат посещать занятия

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201203/32743060/Ucheniki-Kishinevskikh-shkol-prodolzhat-poseschat-zanyatiya.html

В столичной мэрии пообещали, что муниципальные школы продолжат работу по выбранным моделям.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Общеобразовательные учреждения в столице продолжат работу по моделям (I-VII), выбранным в начале 2020-2021 учебного года, сообщили в мэрии.

При этом граждан призывают поддержать усилия властей, соблюдая меры безопасности по предотвращению и контролю заражения COVID-19 во избежание возврата к дистанционному обучению в контексте развивающейся пандемической ситуации.

Вице-примар Кишинэу Анжела Кутасевич заявила сегодня, что образовательный процесс в учебных заведениях столицы будет по-прежнему осуществляться по модели, выбранной в начале учебного года.

По словам чиновника, модель дистанционного обучения будет применяться только в тех случаях, когда количество заболеваний учителей или учеников будет высоким, что сделает невозможным организацию учебного процесса в классе. Кутасевич уточнила, что из 150 учебных заведений только два  работают удаленно.

В настоящее время в Кишинэу действуют 150 начальных и средних учебных заведений. При этом более 70% от общего числа учащихся школ ежедневно находятся в классах.

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