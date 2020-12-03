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Республиканский стадион в Кишиневе.

Республиканский стадион не передадут посольству США: решение парламента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (271)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201203/32744854/o-peredache-respublikanskogo-stadiona-posolstvu-sua.html

Законопроект принят во втором финальном чтении голосами 51 депутата. Документ запрещает продажу участка земли, на которой располагалась спортивная арена. 

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Республиканский стадион останется в собственности государства. Парламент проголосовал за законопроект, который отменяет действие закона о передаче арены посольству США в Молдове.

Республиканский стадион
© Sputnik / Osmatesco
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Законопроект принят во втором финальном чтении голосами 51 депутата.

Документ запрещает продажу участка земли, на которой располагался спортивный объект. 

Такую инициативу в законодательный орган внесли депутаты ПСРМ. Ее поддержали представители других фракций.

"Предлагаю в проекте отметить. что этот участок останется в собственности государства и там должны проходить только спортивные и культурные события, и ничего связанного с коммерцией", - отметил депутат группы Pentru Moldova Сергей Сырбу. 

Участок, на котором ранее располагался Республиканский стадион, и который должен был быть продан Соединенным Штатам Америки для строительства нового здания посольства, останется в собственности государства. 

Решение продаже стадиона 

В 2006 году правительство под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако, с реконструкцией тогда не сложилось и стадион был лишь разрушен. Впоследствии арена только приходила в запустение, несмотря на разные заявления власти о намерении построить там все же стадион. 

Республиканский стадион в Кишиневе
© Sputnik / Osmatesco
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Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии. И, хотя за ликвидацию спортивного объекта высказались не все депутаты, этого оказалось достаточно. Президент страны Игорь Додон выступал против этой инициативы и дважды возвращал проект в парламент. Но несмотря на мнение главы республики, сделке о продаже стадиона дали "зеленый свет". Вместо президента закон о продаже Республиканского стадиона подписал на тот момент спикер парламента Андриан Канду.

Депутаты решили передать землю по рыночной стоимости, но цена на него в документе не была прописана. На данный момент вопрос со сделкой был заморожен нынешним кабинетом министров.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (271)

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