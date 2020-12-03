Новый антирекорд: в Молдове за сутки подтверждены 1727 случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1727 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявили в Минздраве в четверг вечером.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 112 307.

За минувшие 24 часа проведены 3929 тестов, при этом первичных — 3556.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 105 медработников: 20 врачей, 63 медсестер и 22 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 302 пациента (из них 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 838 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 97 549 человек.

Зафиксировано еще 20 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2363.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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