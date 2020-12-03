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Погода не помеха. В Комрате полным ходом строят объездную дорогу.

"Погода не помеха". В Комрате полным ходом строят объездную дорогу

© Sputnik / Maxim Topal
Общество
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Sputnik Молдова
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Подрядчик приостановил асфальтирование, поскольку температурный режим этому не благоприятствует. Но весь остальной процесс строительства продолжается.

КОМРАТ, 3 дек - Sputnik, Максим Топал. Пока позволяли погодные условия, иностранная подрядная организация быстрыми темпами вела как земляные работы, так и возведение мостов, эстакад и укладку нового асфальта.

На сегодняшний день отстроено 7,5 километров новой дороги, рассказал менеджер проекта Бюлент Татар.

"До сих пор была хорошая погода, мы выполняли асфальтные работы. На момент приостановили работы с асфальтом, поскольку температурный режим работать не позволяет. Но у нас работы ведутся полным ходом в других направлениях. Строим мосты, укрепляем конструкции, выполняем бетонные работы", - сказал собеседник.

По его словам, на всем участке объездной дороги запланировано возведение шести мостов, на месте задействованы десятки единиц спецтехники и две сотни рабочих.

  • Погода не помеха. В Комрате полным ходом строят объездную дорогу
    "Погода не помеха". В Комрате полным ходом строят объездную дорогу.
    © Sputnik / Maxim Topal
  • Погода не помеха. В Комрате полным ходом строят объездную дорогу
    "Погода не помеха". В Комрате полным ходом строят объездную дорогу.
    © Photo : gagauzinfo.md
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© Sputnik / Maxim Topal
"Погода не помеха". В Комрате полным ходом строят объездную дорогу.

Как отметил менеджер подрядной организации, работы по укладке асфальта будут продолжены весной будущего года.

Объездную дорогу в Комрате было решено строить по двум причинам: в связи с разрушением в черте города дорожного полотна и домов жителей, которые не выдерживали проезда крупнотоннажного транспорта.

Компания-подрядчик строит 18,2 километра объездной дороги Комрата. Работы должны быть завершены до весны 2022 года. Стоимость проекта составляет 29 миллионов евро.

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