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Ион Кику

Премьер Ион Кику выступил на спецсессии Генассамблеи ООН

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (24)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201204/32752717/premer-Ion-chicu-vystupil-na-spetssessii-genassamblei-oon.html

Ион Кику говорил о необходимости глобальной солидарности и подчеркнул, что человечество сейчас как никогда нуждается в огромных усилиях в области общественного здравоохранения.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Премьер-министр Ион Кику принял участие в специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной COVID-19, которая прошла онлайн. В своем выступлении глава правительства Молдовы рассказал о проблемах пандемии, а также о необходимости глобальной солидарности и партнерства для совместного преодоления этого кризиса.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Премьер-министр рассказал коллегам об эпидемиологической ситуации в Молдове, подчеркнув, что правительство, руководствуясь Национальным планом реагирования на COVID-19 и при активной поддержке внешних партнеров, предпринимает необходимые усилия по борьбе с пандемией, по восстановлению наиболее пострадавших районов, а также по оказанию поддержки каждому предпринимателю и гражданину.

Кику выразил благодарность за помощь партнерам по развитию, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Чрезвычайно ценная помощь и поддержка, лекарства, средства индивидуальной защиты, расходные материалы, особенно опыт, предоставленный нашей стране системой ООН, в том числе через Европейское региональное бюро ВОЗ, а также через офис ВОЗ в Республике Молдова, существенно помогают нам решать проблемы и сокращать уязвимость нашей страны перед пандемией. За что мы благодарим вас и глубоко признательны", - заявил премьер.

Отметим, 3-4 декабря Генеральная Ассамблея ООН проводит специальную сессию, посвященную борьбе с пандемией COVID-19. В ходе сессии государства-члены, учреждения системы ООН и другие соответствующие заинтересованные стороны имеют возможность проанализировать текущую ситуацию в мире и состояние противоэпидемических мер, определить имеющиеся нормативные и оперативные пробелы и согласовать траекторию совместных коллективных действий по противодействию пандемии.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (24)

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