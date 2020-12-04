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Игорь Додон

Додон намерен подписать все принятые в парламенте законы

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Действующий президент Молдовы рассказал о принятых в парламенте в четверг законах и заявил, что промульгирует их все, если они не нарушают положения в Конституции.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Все проекты, утвержденные в четверг в парламенте, действующий президент Молдовы Игорь Додон намерен принимать, как и все остальные, до конца его мандата. Такое заявление Додон сделал в рамках еженедельного прямого эфира.

Игорь Додон.
© Photo : Miroslav Rotari
Додон о парламенте: спектакль нестабильности, хаоса и ненависти

Президент отметил, что не будет принимать лишь те законы, которые нарушают Конституцию, другие документы Додон будет подписывать, поскольку до конца года должны быть утверждены важные нормативные акты.

Говоря о заседании парламента и ряде принятых законопроектов, Додон заявил, что голосование проходило в условиях хаоса и давно перестало быть ясно, кто находится в оппозиции.

"Я удивлялся, как вчера коллеги-социалисты держали себя в руках и не поддавались на провокации оппозиции. Нет никакой коалиции в парламенте. Мы коалиций не делаем, в оппозиции летом все голосовали против нас. Если кто-то против определенных законопроектов, он просто не голосует", - уточнил глава государства.

Он также обратил внимание на важность принятых в четверг законов, особенно выделив те, что касаются бюджета.

"Много говорили на днях о бюджете на следующий год, его нужно принять. Иначе в следующий год мы войдем без проектов по бюджету и без налоговой политики", - добавил Додон. 

Президент считает, что другие законы, которые касаются Гагаузии и языков, защищают интересы людей и над ними долго работали депутаты от политических фракций. 

СИБ.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Законодатели проголосовали за передачу СИБ от президента парламенту

Также глава государства прокомментировал закон, согласно которому Служба информации и безопасности (СИБ) уходит из-под контроля президента и переходит парламенту.

"Я был и остаюсь против ограничения полномочий президента. Этот закон не выводит СИБ из-под подчинения президента. Служба теперь будет подчиняться и президенту, и парламенту. Единственное, что там меняется - замдиректора СИБ теперь будет назначать парламент, а не президент", - пояснил Додон.

Напомнил, на пленарном заседании парламента в четверг депутаты оппозиционных фракций "Платформы DA" и "Действие и солидарность" блокировали трибуну и мешали работе законодательного органа. Несмотря на это, депутаты приняли ряд законопроектов.

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