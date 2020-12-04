Додон намерен подписать все принятые в парламенте законы

Действующий президент Молдовы рассказал о принятых в парламенте в четверг законах и заявил, что промульгирует их все, если они не нарушают положения в Конституции.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Все проекты, утвержденные в четверг в парламенте, действующий президент Молдовы Игорь Додон намерен принимать, как и все остальные, до конца его мандата. Такое заявление Додон сделал в рамках еженедельного прямого эфира.

Президент отметил, что не будет принимать лишь те законы, которые нарушают Конституцию, другие документы Додон будет подписывать, поскольку до конца года должны быть утверждены важные нормативные акты.

Говоря о заседании парламента и ряде принятых законопроектов, Додон заявил, что голосование проходило в условиях хаоса и давно перестало быть ясно, кто находится в оппозиции.

"Я удивлялся, как вчера коллеги-социалисты держали себя в руках и не поддавались на провокации оппозиции. Нет никакой коалиции в парламенте. Мы коалиций не делаем, в оппозиции летом все голосовали против нас. Если кто-то против определенных законопроектов, он просто не голосует", - уточнил глава государства.

Он также обратил внимание на важность принятых в четверг законов, особенно выделив те, что касаются бюджета.

"Много говорили на днях о бюджете на следующий год, его нужно принять. Иначе в следующий год мы войдем без проектов по бюджету и без налоговой политики", - добавил Додон.

Президент считает, что другие законы, которые касаются Гагаузии и языков, защищают интересы людей и над ними долго работали депутаты от политических фракций.

Также глава государства прокомментировал закон, согласно которому Служба информации и безопасности (СИБ) уходит из-под контроля президента и переходит парламенту.

"Я был и остаюсь против ограничения полномочий президента. Этот закон не выводит СИБ из-под подчинения президента. Служба теперь будет подчиняться и президенту, и парламенту. Единственное, что там меняется - замдиректора СИБ теперь будет назначать парламент, а не президент", - пояснил Додон.

Напомнил, на пленарном заседании парламента в четверг депутаты оппозиционных фракций "Платформы DA" и "Действие и солидарность" блокировали трибуну и мешали работе законодательного органа. Несмотря на это, депутаты приняли ряд законопроектов.

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