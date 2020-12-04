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Обыски

Новые обыски и задержания по делу о банковском мошенничестве

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201204/32755657/vovye-obyski-i-zaderzhaniya-po-delu-o-krazhe-milliarda.html

Прокуратура провела обыски по громкому делу о банковском мошенничестве. В результате следственных мероприятий, задержаны шестеро человек.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. Прокуроры задержали шестерых человек, которые являются подозреваемыми по делу о банковской краже, об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

Здание Генеральной прокуратуры Молдовы.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как отметили в ведомстве, среди задержанных - экс-директор одного из банков, замешанного в банковском мошенничестве.

"Подозреваемых задержали после обысков, которые провели Антикоррупционная прокуратура, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и Национальный центр по борьбе с коррупцией. Обыски прошли в домах и личных автомобилях подозреваемых", - говорится в пресс-релизе.

В Генпрокуратуре уточнили, что в данный момент задержанных допрашивают.

Другие детали в правоохранительных органах обещали предоставить позже. 

Ранее Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что наступающий год будет решающим в расследовании, а прокуратура предоставит всю схему мошенничества. Также он подчеркнул, что за год было сделано больше работы в расследовании дела, чем за предыдущие пять лет.

Дело о банковской краже
Александр Стояногло
© Sputnik / Mihai Caraus
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В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялся международный консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

В мае 2020-го генпрокурор Александр Стояногло заявил, что главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк.

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