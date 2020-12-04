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Врачи в больнице.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 1522 случая COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (27)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201204/32762000/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-1522-sluchaya-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 113 829.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1522 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в пятницу вечером.

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Зафиксированы 6 эпизодов импорта инфекции — из Румынии, Египта, Казахстана и Германии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 113 829.

За минувшие 24 часа проведены 3611 тестов, при этом первичных — 3237.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 106 медработников: 37 врачей, 51 медсестры и 18 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 267 пациентов (из них 51 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Выздоровели 727 ранее заболевших. Всего излечившихся на данный момент — 98 276 человек.

Зафиксирован еще 21 летальный исход, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2384.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

ЧП в сфере здравоохранения еще раз продлили на период с 30 ноября до 15 января.

Также с 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (27)

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