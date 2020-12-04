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Обновлен список стран, по приезду из которых надо уходить на самоизоляцию

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (27)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201204/32762645/obnovlen-spisok-stran-po-priezdu-iz-kotoryh-nado-uhodit-na-samoizolyaciyu.html

В новом перечне, опубликованном Минздравом, 63 государства — на два меньше, чем было две недели назад.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обновило список стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, при въезде из которых на территорию Молдовы необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

Этот перечень обновляется каждые две недели и вступает в силу в понедельник следующей недели.

Новый список вступит в силу 7 декабря.

В новый список из 63 позиций по-прежнему входят страны-соседи Молдовы — Румыния и Украина. Из государств, которые массово посещают наши сограждане, — также Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Италия, Россия, США.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (27)

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Теги:
коронавирус


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