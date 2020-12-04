В новые правила по борьбе с COVID-19 внесли важные уточнения

Список заведений, работа которых должна быть ограничена, пополнился новыми категориями, а график работы учреждений уточнен.

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья внесла поправки в собственное решение от 27 ноября, которым вводились ограничения на работу заведений общественного питания.

В ноябре ею была запрещена деятельность ресторанов, баров, кафе и столовых с 22.00 до 7.00. Постановлением от 4 декабря в этот список внесли также предприятия общественного питания, расположенные в торговых точках на заправочных станциях, в аэропортах, международных портах и пунктах перехода границы.

Кроме того, уточнены часы работы министерств, ведомств, государственных учреждений и предприятий. Для них определен график с 7.30 до 16.00, с перерывом на обед с 12.00 до 12.30. Расписание может быть пересмотрено с учетом эпидемиологической ситуации.

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