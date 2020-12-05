В Кишиневе появится еще одна зона с бесплатным Wi-Fi

В Кишиневе появляется все больше зон с бесплатным интернетом и с системами для зарядки мобильных телефонов.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. На аллее бульвара Мирча чел Бэтрын в секторе Чеканы началась установка сетей для бесплатного пользования Wi-Fi и системы видеонаблюдения. Об этом сообщил на своей странице столичный градоначальник Ион Чебан.

"На аллее граждане смогут получить бесплатный доступ к Wi-Fi, а для безопасности там будут установлены камеры видеонаблюдения", - пояснил Чебан.

По его словам, желающие смогут заряжать свои гаджеты с помощью специально оборудованных для этого установок.

Также на аллее установили скамейки, урны для мусора и несколько шезлонгов, на которых можно отдохнуть. Завершены работы по установке ночного декоративного освещения.

После полной реконструкции аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын проживающие поблизости горожане смогут насладиться 5 детскими игровыми площадками и 5 спортивными площадками.

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