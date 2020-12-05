10:36 05 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.28
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Знак Wi-Fi

В Кишиневе появится еще одна зона с бесплатным Wi-Fi

© Flickr / Charleston's TheDigitel
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (119)
5810
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201205/32765672/v-kishineve-poyavitsya-esche-odna-zona-s-besplatnym-wi-fi.html

В Кишиневе появляется все больше зон с бесплатным интернетом и с системами для зарядки мобильных телефонов.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. На аллее бульвара Мирча чел Бэтрын в секторе Чеканы началась установка сетей для бесплатного пользования Wi-Fi и системы видеонаблюдения. Об этом сообщил на своей странице столичный градоначальник Ион Чебан.

"На аллее граждане смогут получить бесплатный доступ к Wi-Fi, а для безопасности там будут установлены камеры видеонаблюдения", - пояснил Чебан. 

Дорожные работы на бульваре Мирча чел Бэтрын. Архивное фото.
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Примар Кишинева рассказал, когда продлят бульвар Мирча чел Бэтрын
По его словам, желающие смогут заряжать свои гаджеты с помощью специально оборудованных для этого установок.

Также на аллее установили скамейки, урны для мусора и несколько шезлонгов, на которых можно отдохнуть. Завершены работы по установке ночного декоративного освещения.

После полной реконструкции аллеи на бульваре Мирча чел Бэтрын проживающие поблизости горожане смогут насладиться 5 детскими игровыми площадками и 5 спортивными площадками.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (119)

По теме

Важно знать: пароли от Wi-Fi во всех аэропортах мира
На кораблях "Союз МС" в космосе есть Wi-Fi
Есть ли излучение от сетей Wi-Fi - что грозит пользователю такого интернета


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Новый, 2021-й на пороге.
Праздник к нам приходит: Кишинев украсили по-новогоднему
Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19.
Видео - Раскрыта причина низкой стоимости российской вакцины от COVID-19
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться