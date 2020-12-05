Пандемия против работы: что изменилось на рынке труда из-за COVID-19

Трудовая деятельность людей во многих странах мира претерпела изменения из-за пандемии. Так случилось и в Молдове - кому-то пришлось перейти на удаленную работу, а кто-то временно перестал трудиться.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Пандемия COVID-19 продолжила влиять на рынок труда в третьем квартале 2020 года, но последствия были гораздо менее выраженными по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Как отметили в ведомстве, количество занятых людей, заявивших, что их положение на работе было каким-то образом затронуто пандемией, составило 21,5 тысячи человек или 2,5% от общей численности занятого населения в третьем квартале 2020 года.

Во втором квартале 2020-го этот показатель составил 200,6 тысячи или 24,4%.

"Количество людей, которые трудоустроены, но не работали вообще, составило 50,2 тысячи (5,8% от общей занятости). При этом, 7,4 тысячи человек (14,8%) назвали карантин причиной отсутствия активности", - добавили в Нацбюро статистики.

Как показывает статистика, количество работающих на дому составило 10,1 тысячи человек против 55,6 тысячи во втором квартале 2020 года.

В третьем квартале 79,2% людей работали менее 40 часов в неделю или вообще не работали по сравнению с 90,1% в предыдущем квартале.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova