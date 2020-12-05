Дома - в "гражданке", на работе – в масках: история семейной пары из Fulger

Им по 30 лет, и у них общая страсть - оружие. Они постоянно вместе, как дома, так и на работе. Читайте историю семейной пары из бригады особого назначения Fulger. Они рассказали Sputnik Молдова, как обычная история любви переросла в крепкий семейный союз.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Перед руководством двое спецбойцов Fulger встали по стойке "смирно", но все изменилось, когда началось интервью. Они расслабились, и это доказательство того, что есть другая сторона жизни у людей, работающих в спецназе.

После 30 минут беседы стало ясно, что в этой семье соблюдается гендерное равенство. Как они сами говорят: "Встречаемся на боксерском ринге". В целях безопасности мы не стали разглашать имена героев интервью.

Кофемашина - первая встреча

Вопрос о том, как они познакомились, заставил обоих улыбнуться.

"В 2019 году перед отработкой упражнений мы ударились головами о кофеварку в коридоре. После этого мы разговорились, а потом начали совместные тренировки по борьбе. Мне даже не приходило в голову, что мы поженимся", - рассказала теперь уже супруга.

Муж поддержал ее слова: "Мне тоже тогда не приходило в голову, что мы будем вместе".

Однако девушка все же его покорила, несмотря на изначальную убежденность в обратном: "У меня не было мыслей о браке, и тем более я не думал, что это может быть кто-то из бригады Fulger".

© Photo : BPDS “Fulger” Бойцы Fulger

После рокового "столкновения" последовали занятия, в ходе которых парень всегда поддерживал, так как у нашей героини тогда еще не было достаточного опыта.

Далее - совместные тренировки. Они проходили в спортзале и даже на боксерском ринге.

До роковой встречи, путь этих двух людей был разным во всем, кроме одного - они оба хотели стать частью спецбригады.

© Photo : BPDS “Fulger” Бойцы Fulger

Она - в ГИП, а он - сразу в Fulger

Наша героиня еще с детства хотела стать полицейским. Впервые она попыталась примкнуть к "мужчинам в масках" в 2014 году. Однако на тот момент регламент не предусматривал внедрение женщин. Поэтому девушка продолжила свою деятельность в Национальной патрульной инспекции. После перерыва, в 2019 году, он снова попытала счастье, и на тот раз все удалось. Ее приняли в бригаду Fulger.

"Сейчас я в боевом отряде", - говорит она.

Муж утверждает, что он пришел в Fulger с самого начала, в 2015 году.

"Это была мечта детства", - рассказал наш герой.

Его родители без колебаний приняли выбор сына, а вот у девушки все было иначе. Мать пыталась отговорить ее, но в итоге ничто не помешало героине интервью облачиться в бронежилет.

Еще одна история, которую вспоминают с улыбкой на лице пара, произошла после совместной тренировки. У жены остались несколько ушибов и травмы позвонков.

"Было забавно объяснять врачу, что травмы получены на тренировке, хоть мы муж и жена", - вспоминает она.

На свадьбе никто не рискнул красть невесту

Бракосочетание было скромным, но с соблюдением всех молдавских традиций. Одна из них - кража невесты. Но именно этот обычай молодые люди не реализовали.

"Никто не рискнул красть невесту, потому что все знали, кем являются молодожены", - пояснил наш герой.

Повседневная жизнь ничем примечательным не отличается. Они вместе выходят из дома, а вот в штабе бригады у каждого свое занятие.

Она, например, не участвует в задержаниях, потому что это слишком опасно. А он, в свою очередь, находится в авангарде бригады на массовых протестах в Кишиневе.

Он также входит в число тех полицейских, которые вмешиваются в случае уличного насилия.

Они оба осознают риски профессии, но их это не пугает.

"На кухне хозяйка она", - гордо говорит молодой человек.

Бригаде Fulger - 29 лет

Полицейская бригада специального назначения Fulger отмечает 5 декабря профессиональный праздник. В субботу этому отряду исполняется 29 лет.

Это подразделение считается элитным в Министерстве внутренних дел. Именно бойцы Fulger участвуют в задержаниях особо опасных преступников, а также вмешиваются в случае беспорядков.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova