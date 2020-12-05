Путин принял участие в акции "Елка желаний": исполнятся две детские мечты

В этом году российский лидер в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечты мальчиков из Челябинской и из Тульской областей.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин еще раз принял участие в акции "Елка желаний" - он исполнит мечты двух ребят.

В субботу в Международный день добровольцев российский лидер в режиме видеоконференции пообщался с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России". В студию модераторов трансляции были приглашены дети, чьи желания Путин исполнил в прошлые годы.

В этот раз российский лидер пообещал девятилетнему мальчику из Челябинской области Дмитрию покататься с ним вместе на коньках на Красной площади. Путин выразил готовность исполнить мечту ребенка, который хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть рабочее место президента РФ.

"Запросто сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге", - сказал Путин.

Еще одно желание президент РФ пообещал исполнить 10-летнему Александру из Тульской области, который хочет обнять настоящую панду.

"Мы предпримем максимальные усилия, чтобы это желание было реализовано", - отметил российский лидер.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova