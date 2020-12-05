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Президент РФ Владимир Путин

Путин принял участие в акции "Елка желаний": исполнятся две детские мечты

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201205/32768803/putin-prinyal-uchastie-v-aktsii-elka-zhelaniy-ispolnyatsya-dve-detskie-mechty.html

В этом году российский лидер в рамках акции "Елка желаний" исполнит мечты мальчиков из Челябинской и из Тульской областей.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин еще раз принял участие в акции "Елка желаний" - он исполнит мечты двух ребят.

Президент РФ Владимир Путин и участник проекта Мечтай со мной Коля Кузнецов
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин исполнил мечту тяжелобольного ребенка, который хотел пожать ему руку
В субботу в Международный день добровольцев российский лидер в режиме видеоконференции пообщался с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России". В студию модераторов трансляции были приглашены дети, чьи желания Путин исполнил в прошлые годы.

В этот раз российский лидер пообещал девятилетнему мальчику из Челябинской области Дмитрию покататься с ним вместе на коньках на Красной площади. Путин выразил готовность исполнить мечту ребенка, который хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть рабочее место президента РФ.

"Запросто сделаем. Вместе покатаемся. Надеюсь, что лед будет. Считай, что ты уже в дороге", - сказал Путин.

Еще одно желание президент РФ пообещал исполнить 10-летнему Александру из Тульской области, который хочет обнять настоящую панду.

"Мы предпримем максимальные усилия, чтобы это желание было реализовано", - отметил российский лидер.

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