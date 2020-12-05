17:25 05 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.28
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Открытие памятника советским воинам, погибшим в годы ВОВ в Паланке

В селе Паланка открыли восстановленный мемориал советским воинам

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
Получить короткую ссылку
4710
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/05/32766603.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201205/32769423/v-sele-palanka-otkryli-vosstanovlennyy-memorial-sovetskim-voinam.html

Памятник в селе Паланка стал 12-м в республике, отремонтированным за текущий год при поддержке посольства Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. В селе Паланка района Штефан-Водэ в субботу состоялось открытие отреставрированного памятника советским воинам, погибшим в окрестностях населенного пункта в боях за освобождение Молдавии в годы Великой Отечественной войны.

Одиннадцатиметровый обелиск, гранитные плиты с именами погибших советских воинов отреставрировали при финансовой поддержке посольства России. Организовала работы по реставрации мемориала общественная организация "Вече". По словам руководителя организации Николая Гуцула, всего на восстановление мемориала ушло 198 тысяч леев. Все средства были выделены российской стороной.

Открытие памятника советским воинам погибшим в ВОВ в Паланке
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Открытие памятника советским воинам, погибшим в годы ВОВ в Паланке

"Местные власти также оказали посильное содействие: обеспечили питание и проживание строителей, помогли стройматериалами", - добавил Гуцул.

В Ермоклии открыт отреставрированный воинский мемориал
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Видео - В Ермоклии открыт отреставрированный воинский мемориал
На открытии обновленного мемориала присутствовали министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, председатель района Штефан-Водэ Василе Максим, атташе посольства РФ в Молдове Кирилл Абрамов, руководитель представительства Россотрудничества Андрей Муравьев.

В ходе восстановительных работ был отреставрирован обелиск, заново установлены плиты с именами погибших, благоустроена территория мемориала. На обновленных гранитных плитах реставраторами высечены имена 326 советских воинов, погибших в боях в районе села Паланка с апреля по август 1944 года.

Открытие памятника советским воинам погибшим в ВОВ в Паланке
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Открытие памятника советским воинам, погибшим в годы ВОВ в Паланке

Во время церемонии открытия памятника руководитель Координационного совета российских соотечественников, представитель поискового движения Молдовы Алексей Петрович передал примару села Паланка Ларисе Волох и представителям посольства РФ уточненные списки солдат и офицеров Красной армии, погибших у села.

Открытие памятника советским воинам погибшим в ВОВ в Паланке
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Открытие памятника советским воинам, погибшим в годы ВОВ в Паланке

Мемориал советским воинам -12-й по счету памятник, восстановленный на территории Молдовы в юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке МИД России и российских регионов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

К 75-летию Великой Победы: в селе Мокра появится свой Мемориал Славы
В селе Чобручи восстановили Мемориал Славы: что нового узнали во время ремонта
Мемориал "Вечность" в Кишиневе вновь зазвучал - колокол "поет" о павших


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Новый, 2021-й на пороге.
Праздник к нам приходит: Кишинев украсили по-новогоднему
Сербия получила первую партию российской вакцины “Спутник V”
Первая партия российской вакцины "Спутник V" доставлена в Сербию - видео
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться