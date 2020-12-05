В селе Паланка открыли восстановленный мемориал советским воинам

Памятник в селе Паланка стал 12-м в республике, отремонтированным за текущий год при поддержке посольства Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. В селе Паланка района Штефан-Водэ в субботу состоялось открытие отреставрированного памятника советским воинам, погибшим в окрестностях населенного пункта в боях за освобождение Молдавии в годы Великой Отечественной войны.

Одиннадцатиметровый обелиск, гранитные плиты с именами погибших советских воинов отреставрировали при финансовой поддержке посольства России. Организовала работы по реставрации мемориала общественная организация "Вече". По словам руководителя организации Николая Гуцула, всего на восстановление мемориала ушло 198 тысяч леев. Все средства были выделены российской стороной.

© Sputnik / Anatolii Kiriak Открытие памятника советским воинам, погибшим в годы ВОВ в Паланке

"Местные власти также оказали посильное содействие: обеспечили питание и проживание строителей, помогли стройматериалами", - добавил Гуцул.

На открытии обновленного мемориала присутствовали министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, председатель района Штефан-Водэ Василе Максим, атташе посольства РФ в Молдове Кирилл Абрамов, руководитель представительства Россотрудничества Андрей Муравьев.

В ходе восстановительных работ был отреставрирован обелиск, заново установлены плиты с именами погибших, благоустроена территория мемориала. На обновленных гранитных плитах реставраторами высечены имена 326 советских воинов, погибших в боях в районе села Паланка с апреля по август 1944 года.

© Sputnik / Anatolii Kiriak Открытие памятника советским воинам, погибшим в годы ВОВ в Паланке

Во время церемонии открытия памятника руководитель Координационного совета российских соотечественников, представитель поискового движения Молдовы Алексей Петрович передал примару села Паланка Ларисе Волох и представителям посольства РФ уточненные списки солдат и офицеров Красной армии, погибших у села.

© Sputnik / Anatolii Kiriak Открытие памятника советским воинам, погибшим в годы ВОВ в Паланке

Мемориал советским воинам -12-й по счету памятник, восстановленный на территории Молдовы в юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке МИД России и российских регионов.

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