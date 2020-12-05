Протесты в Молдове: полиция заявила о готовности сохранить порядок

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. В воскресенье в Кишиневе ожидаются две акции протеста. В обоих случая полиция будет следить за соблюдением порядка, заявил на брифинге в субботу заместитель главы Генинспектората полиции Марин Максиан.
По словам Максиана, полиция не позволит участникам протестов призывать к насилию, подрывать территориальную целостность страны, нарушать права и свободы других граждан.
"Организаторы обязаны обеспечить соблюдение закона, назначить координатора встречи для взаимодействия с представителями правоохранительных органов для устранения любых опасностей, которые могут дестабилизировать ситуацию", - подчеркнул Максиан.
Он добавил, что участникам следует строго соблюдать указания органов власти и не нарушать все эпидемиологические правила, а также меры защиты.
"Протестующие должны будут покинуть место события, если будет серьезная опасность и риски. Запрещено оружие и другие предметы и вещества, способные нанести вред", - уточнил представитель полиции.
Максиан отметил также, что, по информации, собранной правоохранительными органами, есть случаи попыток призвать к насилию на завтрашних протестах.
Замглавы Генинспектората добавил, что любое подстрекательство к массовым беспорядкам будет наказываться - в полиции дадут юридическую квалификацию, если потребуется, то не исключены задержания, чтобы навести порядок.
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