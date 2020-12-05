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Сотрудник правоохранительных органов. Архивное фото

Протесты в Молдове: полиция заявила о готовности сохранить порядок

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201205/32769445/skoro-protesty-politsiya-zayavila-o-gotovnosti-navodit-poryadok.html

Правоохранительные органы активно готовятся к предстоящим в воскресенье акциям протеста. В полиции сообщили, что будут жестко пресекать попытки подстрекательства к массовым беспорядкам.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. В воскресенье в Кишиневе ожидаются две акции протеста. В обоих случая полиция будет следить за соблюдением порядка, заявил на брифинге в субботу заместитель главы Генинспектората полиции Марин Максиан.

Акция протеста перед парламентом Молдовы.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Одна акция будет организована аграриями, которые намерены прибыть в столицу на спецтехнике. Другой митинг организуют представители Партии "Действие и солидарность" (PAS) на площади Великого национального собрания.

По словам Максиана, полиция не позволит участникам протестов призывать к насилию, подрывать территориальную целостность страны, нарушать права и свободы других граждан.

"Организаторы обязаны обеспечить соблюдение закона, назначить координатора встречи для взаимодействия с представителями правоохранительных органов для устранения любых опасностей, которые могут дестабилизировать ситуацию", - подчеркнул Максиан.

Он добавил, что участникам следует строго соблюдать указания органов власти и не нарушать все эпидемиологические правила, а также меры защиты.

Аграрии выдвинули ультиматум депутатам.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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"Протестующие должны будут покинуть место события, если будет серьезная опасность и риски. Запрещено оружие и другие предметы и вещества, способные нанести вред", - уточнил представитель полиции.

Максиан отметил также, что, по информации, собранной правоохранительными органами, есть случаи попыток призвать к насилию на завтрашних протестах.

Замглавы Генинспектората добавил, что любое подстрекательство к массовым беспорядкам будет наказываться - в полиции дадут юридическую квалификацию, если потребуется, то не исключены задержания, чтобы навести порядок.

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