Протесты в Молдове: полиция заявила о готовности сохранить порядок

Правоохранительные органы активно готовятся к предстоящим в воскресенье акциям протеста. В полиции сообщили, что будут жестко пресекать попытки подстрекательства к массовым беспорядкам.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. В воскресенье в Кишиневе ожидаются две акции протеста. В обоих случая полиция будет следить за соблюдением порядка, заявил на брифинге в субботу заместитель главы Генинспектората полиции Марин Максиан.

Одна акция будет организована аграриями, которые намерены прибыть в столицу на спецтехнике. Другой митинг организуют представители Партии "Действие и солидарность" (PAS) на площади Великого национального собрания.

По словам Максиана, полиция не позволит участникам протестов призывать к насилию, подрывать территориальную целостность страны, нарушать права и свободы других граждан.

"Организаторы обязаны обеспечить соблюдение закона, назначить координатора встречи для взаимодействия с представителями правоохранительных органов для устранения любых опасностей, которые могут дестабилизировать ситуацию", - подчеркнул Максиан.

Он добавил, что участникам следует строго соблюдать указания органов власти и не нарушать все эпидемиологические правила, а также меры защиты.

"Протестующие должны будут покинуть место события, если будет серьезная опасность и риски. Запрещено оружие и другие предметы и вещества, способные нанести вред", - уточнил представитель полиции.

Максиан отметил также, что, по информации, собранной правоохранительными органами, есть случаи попыток призвать к насилию на завтрашних протестах.

Замглавы Генинспектората добавил, что любое подстрекательство к массовым беспорядкам будет наказываться - в полиции дадут юридическую квалификацию, если потребуется, то не исключены задержания, чтобы навести порядок.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova