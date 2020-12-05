Видео: день выборов - за что голосуют румынские граждане в Молдове

Голосование для румынской диаспоры будет проходит два дня. Проживающим в Молдове гражданам соседнего государства предстоит избрать представителей в Сенат и Палату депутатов.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. В Румынии проходят парламентские выборы. В Молдове для голосования граждан этой страны открыли 30 избирательных участков. Из них 17 - в Кишиневе.

Румынская диаспора имеет право голосовать на протяжении двух дней - 5 и 6 декабря.

Гражданам Румынии предстоит избрать представителей в Сенат и Палату депутатов в Бухаресте.

В Кишиневе голосование проходит активно: у одного из избирательных участков собралась внушительная очередь. На этих выборах, так же, как и в Молдове, строго соблюдают все эпидемиологические меры в связи с пандемией COVID-19.

Ранее, в сентября, в соседней стране прошли выборы в местные органы власти.

Граждане Румынии голосуют на участках в Молдове на парламентских выборах © Sputnik / Cătălina Cernei

Граждане Румынии голосуют на участках в Молдове на парламентских выборах © Sputnik / Cătălina Cernei 1 / 2 © Sputnik / Cătălina Cernei Граждане Румынии голосуют на участках в Молдове на парламентских выборах

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