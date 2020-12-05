Видео: день выборов - за что голосуют румынские граждане в Молдове

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. В Румынии проходят парламентские выборы. В Молдове для голосования граждан этой страны открыли 30 избирательных участков. Из них 17 - в Кишиневе.
Румынская диаспора имеет право голосовать на протяжении двух дней - 5 и 6 декабря.
Гражданам Румынии предстоит избрать представителей в Сенат и Палату депутатов в Бухаресте.
В Кишиневе голосование проходит активно: у одного из избирательных участков собралась внушительная очередь. На этих выборах, так же, как и в Молдове, строго соблюдают все эпидемиологические меры в связи с пандемией COVID-19.
Ранее, в сентября, в соседней стране прошли выборы в местные органы власти.
- Граждане Румынии голосуют на участках в Молдове на парламентских выборах© Sputnik / Cătălina Cernei
- Граждане Румынии голосуют на участках в Молдове на парламентских выборах© Sputnik / Cătălina Cernei
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