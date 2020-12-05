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Граждане Румынии голосуют на участках в Молдове на парламентских выборах

Видео: день выборов - за что голосуют румынские граждане в Молдове

© Sputnik / Cătălina Cernei
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201205/32769836/parlamentskie-vybory-v-romania-za-chto-golosuyut-rumynskie-grazhdane-v-moldove.html

Голосование для румынской диаспоры будет проходит два дня. Проживающим в Молдове гражданам соседнего государства предстоит избрать представителей в Сенат и Палату депутатов.

КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. В Румынии проходят парламентские выборы. В Молдове для голосования граждан этой страны открыли 30 избирательных участков. Из них 17 - в Кишиневе. 

Румынская диаспора имеет право голосовать на протяжении двух дней - 5 и 6 декабря.

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© Photo : Președintele României
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Гражданам Румынии предстоит избрать представителей в Сенат и Палату депутатов в Бухаресте. 

В Кишиневе голосование проходит активно: у одного из избирательных участков собралась внушительная очередь. На этих выборах, так же, как и в Молдове, строго соблюдают все эпидемиологические меры в связи с пандемией COVID-19.

Ранее, в сентября, в соседней стране прошли выборы в местные органы власти.

  • Граждане Румынии голосуют на участках в Молдове на парламентских выборах
    Граждане Румынии голосуют на участках в Молдове на парламентских выборах
    © Sputnik / Cătălina Cernei
  • Граждане Румынии голосуют на участках в Молдове на парламентских выборах
    Граждане Румынии голосуют на участках в Молдове на парламентских выборах
    © Sputnik / Cătălina Cernei
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© Sputnik / Cătălina Cernei
Граждане Румынии голосуют на участках в Молдове на парламентских выборах

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