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Новый антирекорд: в Молдове за сутки подтверждены 1728 случаев COVID-19

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (37)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201205/32770440/novyy-antirekord-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-1728-sluchaev-covid9.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 115 557.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1728 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом заявил Минздрав в субботу вечером. 

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© Ruptly / / РФПИ / youtube_RussiaUN / www.cbc.ca / WHO / АФК "Система", завод "Биннофарм"
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Зафиксированы 6 эпизодов импорта инфекции - три из Румынии, по одному - из Египта, Испании и Италии. 

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 115 557.

За минувшие 24 часа проведены 3932 теста, при этом первичных — 3549.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 106 медработников: 33 врачей, 49 медсестер и 24 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 269 пациентов (из них 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Выздоровели 1330 ранее заболевших. Всего излечившихся на данный момент — 99 606 человек.

Зафиксировано еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2403.

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© Fotolia / Picsfive
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Среди погибших - 71-летний ортопед-травматолог Валериан Колесник, он был на пенсии. Ранее работал в Клинической больнице травматологии и ортопедии.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (37)

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