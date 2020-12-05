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Курс на озеленение: сколько деревьев высадили в Кишиневе в этом году

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201205/32770602/kurs-na-ozelenenie-skolko-derevev-vysadili-v-kishineve-v-etom-godu.html

Кампания по озеленению Кишинева в 2020 году завершилась 5 декабря. Сколько за это время было высажено деревьев в молдавской столице, рассказал градоначальник.

КИШИНЕВ, 5 дек- Sputnik. Более 60 тысяч деревьев посадили в этом году в муниципии Кишинев. В субботу был последний день мероприятий в рамках "Кампании по озеленению Кишинева-2020", объявленной примэрией. Об этом сообщил на своей странице в Facebook столичный градоначальник Ион Чебан.

Акция будет продолжена весной 2021 года, когда в общей сложности намерены посадить около 100 тысяч деревьев.

"Я посадил сегодня 5 кленов на месте незаконно установленного павильона на бульваре Штефана чел Маре. Тротуар здесь был восстановлен", - написал Чебан.

Примар также рассказал, что в субботу волонтеры высадили 100 деревьев на центральных улицах - Букурешть, А. Пушкина, М. Гавриила Бэнулеску-Бодони. Всего в муниципии высажено 2000 деревьев за день.

Таким образом, Кишинев присоединился к глобальной кампании "Озеленение городов", инициированной Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН).

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