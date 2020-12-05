Курс на озеленение: сколько деревьев высадили в Кишиневе в этом году

КИШИНЕВ, 5 дек- Sputnik. Более 60 тысяч деревьев посадили в этом году в муниципии Кишинев. В субботу был последний день мероприятий в рамках "Кампании по озеленению Кишинева-2020", объявленной примэрией. Об этом сообщил на своей странице в Facebook столичный градоначальник Ион Чебан.
Акция будет продолжена весной 2021 года, когда в общей сложности намерены посадить около 100 тысяч деревьев.
"Я посадил сегодня 5 кленов на месте незаконно установленного павильона на бульваре Штефана чел Маре. Тротуар здесь был восстановлен", - написал Чебан.
Примар также рассказал, что в субботу волонтеры высадили 100 деревьев на центральных улицах - Букурешть, А. Пушкина, М. Гавриила Бэнулеску-Бодони. Всего в муниципии высажено 2000 деревьев за день.
Таким образом, Кишинев присоединился к глобальной кампании "Озеленение городов", инициированной Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН).
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