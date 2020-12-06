Опасные предметы: будьте осторожны, делая покупки на праздники

Зимние праздники уже стучатся в двери, и в магазинах можно найти широкий ассортимент новогодних украшений. Специалисты предупреждают о необходимости быть осторожными при покупке игрушек, гирлянд и других товаров к праздникам.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Зимние праздники трудно представить без гирлянд на елке, салютов и прочей специфической атрибутики. Даже несмотря на то, что праздников остается еще достаточно времени, торговые центры уже полны таких вещей.

Предложения бывают на любой вкус, по разной цене, но эксперты предупреждают, что некоторые из них могут поставить под угрозу жизнь купившего такой товар человека.

Директор Национального центра защиты экономических интересов потребителей Сергей Лелик рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, на какие аспекты следует обращать внимание гражданам, делая покупки к новогодним праздникам.

"Прежде всего, покупайте продукты в авторизованных местах и ​​внимательно изучайте их состав. Проанализируйте упаковку, цвет, детали. Есть большой риск, что товары могут быть поддельными", - подчеркнул Лелик.

В частности, специалист обратил внимание на гирлянды, зачастую представляющие опасность для здоровья потребителей.

"В случае некоторых световых гирлянд и других установок может быть повышенный риск поражения электрическим током или возгорания. Продукция должна иметь соответствующую маркировку. Провод от первой лампочки до розетки должен иметь соответствующую длину. Продаваемые гирлянды также должны иметь все документы о соответствии", - подчеркнул собеседник.

В случае обнаружения каких-либо нарушений потребителям рекомендуется уведомить ответственные органы.

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