На пороге экологической катастрофы: надо решать проблему утилизации отходов

Проблема отходов существует в Молдове уже много лет. Варианты ее решения предлагают участники программы "Активные граждане за более чистую окружающую среду".

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Ежегодно жители Молдовы производят миллионы тонн отходов. Но немногие знают, что отходы могут быть полезны при правильной утилизации, такое заявление сделала в эфире радиостудии Sputnik Молдова лидер движения "Активные граждане за более чистую окружающую среду" Надежда Андреева.

Собеседница отметила, что на данный момент вызывает беспокойство то, что многие отходы не перерабатываются, а попадают на свалки и загрязняют окружающую среду.

"Вероятно, это непонимание и отсутствие ответственности у людей. Нужно направить усилия на сортировку отходов. Нам следует это понимать. Потому что пластик - очень ценный отход, который подлежит переработке и повторному использованию. Органические отходы также могут быть полезны в некоторых сферах", - уточнила Андреева.

По ее словам, неосведомленность населения подводит нашу страну к порогу экологического кризиса. Если не будут приняты меры по надлежащему управлению отходами, через несколько лет Молдова рискует превратиться в свалку.

Более того, текущая ситуация приводит к концентрации бродячих собак и кошек рядом с местами сбора отходов, впоследствии эти животные могут заразиться различными заболеваниями.

"Есть пищевые отходы. Они могут помочь в стране в сложившейся тяжелой ситуации с засухой. Ведь все эти отходы органические и при должной переработке могут стать отличным удобрением и помочь аграрием", - уточнила Андреева.

Как пояснила собеседница, главный выход из ситуации - это рационализировать процесс и разработать программы по биологической утилизации отходов.

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