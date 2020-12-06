13:27 06 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.28
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Сортировка и утилизация бытовых отходов

На пороге экологической катастрофы: надо решать проблему утилизации отходов

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201206/32771948/kak-izbavit-stranu-ot-otkhodov-resheniya.html

Проблема отходов существует в Молдове уже много лет. Варианты ее решения предлагают участники программы "Активные граждане за более чистую окружающую среду".

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Ежегодно жители Молдовы производят миллионы тонн отходов. Но немногие знают, что отходы могут быть полезны при правильной утилизации, такое заявление сделала в эфире радиостудии Sputnik Молдова лидер движения "Активные граждане за более чистую окружающую среду" Надежда Андреева.

Собеседница отметила, что на данный момент вызывает беспокойство то, что многие отходы не перерабатываются, а попадают на свалки и загрязняют окружающую среду.

"Вероятно, это непонимание и отсутствие ответственности у людей. Нужно направить усилия на сортировку отходов. Нам следует это понимать. Потому что пластик - очень ценный отход, который подлежит переработке и повторному использованию. Органические отходы также могут быть полезны в некоторых сферах", - уточнила Андреева.

Свалка отходов
© Sputnik / Osmatesco
В Кишиневе хотят строже наказывать за несанкционированные свалки
По ее словам, неосведомленность населения подводит нашу страну к порогу экологического кризиса. Если не будут приняты меры по надлежащему управлению отходами, через несколько лет Молдова рискует превратиться в свалку.

Более того, текущая ситуация приводит к концентрации бродячих собак и кошек рядом с местами сбора отходов, впоследствии эти животные могут заразиться различными заболеваниями.

"Есть пищевые отходы. Они могут помочь в стране в сложившейся тяжелой ситуации с засухой. Ведь все эти отходы органические и при должной переработке могут стать отличным удобрением и помочь аграрием", - уточнила Андреева. 

Как пояснила собеседница, главный выход из ситуации  - это рационализировать процесс и разработать программы по биологической утилизации отходов. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Кишиневе установят несколько сотен новых урн для мусора
Меры против экологической катастрофы: что происходит на свалке в Цынцэренах
Кишиневцев ждут изменения: это касается услуг по сбору и транспортировке мусора


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии
В Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары - фото
С-400 “Триумф” в действии - эффектные кадры испытаний от Минобороны России
Эффектные кадры испытаний С-400 - видео Минобороны России
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться