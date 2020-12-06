Новый год для всех: в канун праздников пройдут концерты для заключенных

На протяжении нескольких лет в преддверии зимних праздников некоторые артисты из нашей страны проводят концерты для заключенных. Композитор Мариан Стырча рассказал, что в этом году организация выступлений будет более сложной.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Вот уже несколько лет молдавские исполнители появляются на импровизированных сценах в пенитенциарных учреждениях.

Они исполняют перед заключенными душевные песни и возвращают улыбки на лица тех, кто находится за решеткой. Артисты убеждены, что музыка положительно влияет на поведение и состояние отбывающих наказание.

"Музыка - это сильнейшее искусство, которое затрагивает струны души, делает лучше, чувствительнее, помогает понять ошибки прошлого, способствует переменам к лучшему. Мы должны помогать этим людям, чем можем", - заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова композитор и художественный руководитель оркестра Национальной филармонии Мариан Стырча.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мариан Стырча

Более того, композитор утверждает, что именно в пенитенциарных учреждениях у артистов есть зрители, которые действительно тянутся к искусству, причем, это самая искренняя и благодарная публика.

В этом году из-за пандемии организовать такие концерты будет намного сложнее.

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