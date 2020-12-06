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Протест в Кишиневе 6 декабря

Протестное воскресенье: в центре Кишинева митинги

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201206/32775151/den-protestov-v-kishineve-ozhidayutsya-dve-aktsii.html

В воскресенье в Кишиневе - сразу два митинга: свой протест выразят аграрии и несколько политических формирований.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. В воскресенье в 11.00 на площади Великого национального собрания сходятся сторонники нескольких политических формирований. Также в Кишинев стягиваются молдавские аграрии на спецтехнике.

С призывом выйти на улицы ранее выступила избранный президент Майя Санду. Она заявила, что на площади перед зданием правительства "будут организованы консультации с гражданами", чтобы "остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии "Шор". Помимо этого, еще одним требованием являются досрочные парламентские выборы. 

Акция протеста перед парламентом Молдовы.
© Sputnik / Mihai Caraus
Майя Санду заявила, что проведет на площади "консультации с гражданами"
К воскресной акции присоединились и другие политические формирования, такие как Партия Pro Moldova, Демократическая партия и другие политики, а также неправительственные общественные организации.

Что касается аграриев, они едут в столицу на сельскохозяйственной технике и требуют, чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

Накануне полиция заявила о готовности сохранить порядок в Кишиневе.

"Организаторы обязаны обеспечить соблюдение закона, назначить координатора встречи для взаимодействия с представителями правоохранительных органов для устранения любых опасностей, которые могут дестабилизировать ситуацию", - заявил заместитель главы Генинспектората полиции Марин Максиан.

Протест аграриев в Кишиневе, архивное фото.
© Sputnik / Mihai Caraus
Аграрии выходят на протесты против повышения НДС на сельхозпродукцию
В правоохранительных органах подчеркнули, что всем участникам следует строго соблюдать указания органов власти и не нарушать все эпидемиологические правила, а также меры защиты.

Кроме того, любое подстрекательство к массовым беспорядкам будет наказываться - в полиции дадут юридическую квалификацию и, если потребуется, не исключены задержания, чтобы навести порядок.

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