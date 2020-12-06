Протестное воскресенье: в центре Кишинева митинги

В воскресенье в Кишиневе - сразу два митинга: свой протест выразят аграрии и несколько политических формирований.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. В воскресенье в 11.00 на площади Великого национального собрания сходятся сторонники нескольких политических формирований. Также в Кишинев стягиваются молдавские аграрии на спецтехнике.

С призывом выйти на улицы ранее выступила избранный президент Майя Санду. Она заявила, что на площади перед зданием правительства "будут организованы консультации с гражданами", чтобы "остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии "Шор". Помимо этого, еще одним требованием являются досрочные парламентские выборы.

К воскресной акции присоединились и другие политические формирования, такие как Партия Pro Moldova, Демократическая партия и другие политики, а также неправительственные общественные организации.

Что касается аграриев, они едут в столицу на сельскохозяйственной технике и требуют, чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

Накануне полиция заявила о готовности сохранить порядок в Кишиневе.

"Организаторы обязаны обеспечить соблюдение закона, назначить координатора встречи для взаимодействия с представителями правоохранительных органов для устранения любых опасностей, которые могут дестабилизировать ситуацию", - заявил заместитель главы Генинспектората полиции Марин Максиан.

В правоохранительных органах подчеркнули, что всем участникам следует строго соблюдать указания органов власти и не нарушать все эпидемиологические правила, а также меры защиты.

Кроме того, любое подстрекательство к массовым беспорядкам будет наказываться - в полиции дадут юридическую квалификацию и, если потребуется, не исключены задержания, чтобы навести порядок.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova