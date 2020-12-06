Протестное воскресенье: в центре Кишинева митинги

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. В воскресенье в 11.00 на площади Великого национального собрания сходятся сторонники нескольких политических формирований. Также в Кишинев стягиваются молдавские аграрии на спецтехнике.
С призывом выйти на улицы ранее выступила избранный президент Майя Санду. Она заявила, что на площади перед зданием правительства "будут организованы консультации с гражданами", чтобы "остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии "Шор". Помимо этого, еще одним требованием являются досрочные парламентские выборы.
Что касается аграриев, они едут в столицу на сельскохозяйственной технике и требуют, чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.
Накануне полиция заявила о готовности сохранить порядок в Кишиневе.
"Организаторы обязаны обеспечить соблюдение закона, назначить координатора встречи для взаимодействия с представителями правоохранительных органов для устранения любых опасностей, которые могут дестабилизировать ситуацию", - заявил заместитель главы Генинспектората полиции Марин Максиан.
Кроме того, любое подстрекательство к массовым беспорядкам будет наказываться - в полиции дадут юридическую квалификацию и, если потребуется, не исключены задержания, чтобы навести порядок.
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