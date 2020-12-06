13:28 06 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.96
  • USD17.28
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Протест в Кишиневе 6 декабря

Центр Кишинева перекрыт: начался протест на площади

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
71522
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/06/32776129.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201206/32775975/centr-kishineva-perekryt-nachalsya-protest-na-ploschadi.html

В воскресенье жителям Кишинева будет сложно проезжать через центр города, поскольку один из участков бульвара Штефана чел Маре перекрыли в связи с протестом.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. В центре Кишинева полиция перекрыла бульвар Штефана чел Маре на участке между улицами А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони. 

На такие меры правоохранители пошли в связи с начавшимся митингом на площади Великого национального собрания. 

В воскресенье там собрались сторонники нескольких политических формирований. Также в Кишинев стягиваются молдавские аграрии на спецтехнике.

С призывом выйти на улицы ранее выступила избранный президент Майя Санду. Она заявила, что на площади перед зданием правительства "будут организованы консультации с гражданами", чтобы "остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии "Шор". Помимо этого, еще одним требованием являются досрочные парламентские выборы. 

Протест в Кишиневе 6 декабря
© Sputnik / Mihai Caraus
Протестное воскресенье: в центре Кишинева митинги

К воскресной акции присоединились и другие политические формирования, такие как Партия Pro Moldova, Демократическая партия и другие политики, а также неправительственные общественные организации.

Что касается аграриев, они едут в столицу на сельскохозяйственной технике и требуют, чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

Накануне полиция выступила к протестующим с призывом соблюдать все эпидемиологические меры и не нарушать закон и порядок.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео: Протест аграриев против повышения ставки НДС на сельхозпродукцию
Кику раскритиковал намерение сторонников Майи Санду провести протест
Протесты в Молдове: полиция заявила о готовности сохранить порядок


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии
В Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары - фото
С-400 “Триумф” в действии - эффектные кадры испытаний от Минобороны России
Эффектные кадры испытаний С-400 - видео Минобороны России
Зимние праздники в Кишиневе
Зимняя сказка в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться