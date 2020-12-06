Центр Кишинева перекрыт: начался протест на площади

В воскресенье жителям Кишинева будет сложно проезжать через центр города, поскольку один из участков бульвара Штефана чел Маре перекрыли в связи с протестом.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. В центре Кишинева полиция перекрыла бульвар Штефана чел Маре на участке между улицами А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони.

На такие меры правоохранители пошли в связи с начавшимся митингом на площади Великого национального собрания.

В воскресенье там собрались сторонники нескольких политических формирований. Также в Кишинев стягиваются молдавские аграрии на спецтехнике.

С призывом выйти на улицы ранее выступила избранный президент Майя Санду. Она заявила, что на площади перед зданием правительства "будут организованы консультации с гражданами", чтобы "остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии "Шор". Помимо этого, еще одним требованием являются досрочные парламентские выборы.

К воскресной акции присоединились и другие политические формирования, такие как Партия Pro Moldova, Демократическая партия и другие политики, а также неправительственные общественные организации.

Что касается аграриев, они едут в столицу на сельскохозяйственной технике и требуют, чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

Накануне полиция выступила к протестующим с призывом соблюдать все эпидемиологические меры и не нарушать закон и порядок.

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