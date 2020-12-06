В Кишиневе перекроют две улицы: когда они станут доступны

Две центральные улицы будут временно перекрыты в связи с перемещением газопровода и установкой канализационного коллектора.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. В Кишиневе перекроют еще одну улицу в связи с проведением работ по перемещению газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе столичной примэрии.

Как отметили в столичной администрации, с 7 по 15 декабря будет перекрыта улица 31 августа 1989 на перекрестке с улицей Болгарской.

А с 7 по 31 декабря приостановят движение на улице Льва Толстого в периметре улиц Кошница и Фиерарилор. На этом участке дороги будут проводить работы по укладке канализационного коллектора.

Водителям, пересекающим районы, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать эти участки.

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