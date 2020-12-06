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В Кишиневе перекроют две улицы: когда они станут доступны

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201206/32778413/v-kishineve-perekroyut-dve-ulitsy-kogda-oni-stanut-dostupny.html

Две центральные улицы будут временно перекрыты в связи с перемещением газопровода и установкой канализационного коллектора.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. В Кишиневе перекроют еще одну улицу в связи с проведением работ по перемещению газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе столичной примэрии.

Ремонт дороги на улице Албишоара
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишиневе из-за ремонта коммуникаций перекроют одну из центральных улиц

Как отметили в столичной администрации, с 7 по 15 декабря будет перекрыта улица 31 августа 1989 на перекрестке с улицей Болгарской.

А с 7 по 31 декабря приостановят движение на улице Льва Толстого в периметре улиц Кошница и Фиерарилор. На этом участке дороги будут проводить работы по укладке канализационного коллектора.

Водителям, пересекающим районы, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать эти участки.

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