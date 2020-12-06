Митинг в Кишиневе завершился: принята декларация

Протест в центре молдавской столицы длился чуть более трех часов. Со сцены зачитали декларацию и озвучили главные требования.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Митинг на площади Великого национального собрания в Кишиневе, который проходил в воскресенье, официально завершился. Со сцены организаторы зачитали декларацию.

Главные требования протестующих:

Срочная отставка правительства Иона Кику (протестующие обвинили кабмин в провоцировании экономического кризиса и осложнении ситуации с пандемией коронавируса);

Проведение досрочных парламентских выборов:

Аннулирование законов, принятых на последних заседаниях парламента.

Организаторы протестной акции отметили, что в случае, если власти проигнорируют эти требования, то они намерены предпринять все законные конституционные возможности, чтобы "противостоять попытке узурпации власти".

Протесты в Кишиневе

В воскресенье на площади собрались сторонники нескольких политических формирований. Также в Кишинев направились молдавские аграрии на спецтехнике.

С призывом выйти на улицы ранее выступила избранный президент Майя Санду. Она заявила, что на площади перед зданием правительства "будут организованы консультации с гражданами", чтобы "остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии "Шор". Помимо этого, еще одним требованием являются досрочные парламентские выборы.

К воскресной акции присоединились и другие политические формирования, такие как Партия Pro Moldova, Демократическая партия и другие политики, а также неправительственные общественные организации.

Что касается аграриев, они требуют, чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

Накануне полиция выступила к протестующим с призывом соблюдать все эпидемиологические меры и не нарушать закон и порядок.

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