Митинг в Кишиневе завершился: принята декларация

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Митинг на площади Великого национального собрания в Кишиневе, который проходил в воскресенье, официально завершился. Со сцены организаторы зачитали декларацию.
Главные требования протестующих:
- Срочная отставка правительства Иона Кику (протестующие обвинили кабмин в провоцировании экономического кризиса и осложнении ситуации с пандемией коронавируса);
- Проведение досрочных парламентских выборов:
- Аннулирование законов, принятых на последних заседаниях парламента.
Организаторы протестной акции отметили, что в случае, если власти проигнорируют эти требования, то они намерены предпринять все законные конституционные возможности, чтобы "противостоять попытке узурпации власти".
Протесты в Кишиневе
В воскресенье на площади собрались сторонники нескольких политических формирований. Также в Кишинев направились молдавские аграрии на спецтехнике.
С призывом выйти на улицы ранее выступила избранный президент Майя Санду. Она заявила, что на площади перед зданием правительства "будут организованы консультации с гражданами", чтобы "остановить попытку узурпации власти со стороны ПСРМ и партии "Шор". Помимо этого, еще одним требованием являются досрочные парламентские выборы.
К воскресной акции присоединились и другие политические формирования, такие как Партия Pro Moldova, Демократическая партия и другие политики, а также неправительственные общественные организации.
Что касается аграриев, они требуют, чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.
Накануне полиция выступила к протестующим с призывом соблюдать все эпидемиологические меры и не нарушать закон и порядок.
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