Аграрии объявили о бессрочных протестах: сельхозтехнику пригонят в Кишинев

Аграрии намерены продолжать свой протест, пока не добьются досрочных парламентских выборов, после которых, как уверены фермеры, не будут повышать НДС в сельском хозяйстве.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Глава Национальной федерации фермеров Василе Мырзенко объявил о бессрочном протесте аграриев с сельхозтехникой. Об этом он заявил в воскресенье на площади Великого национального собрания.

По его словам, сельхозтехника будет стоять на въезде в Кишинев, пока не будут объявлены досрочные парламентские выборы.

"После такого тяжелого года с беспрецедентной засухой власти не могут оставить нас в покое, чтобы мы продолжали свой тяжелый труд. Еще и хотят повысить налоговое бремя в таких условиях", - добавил он.

Также он пообещал, что фермеры, войдя в Кишинев, пригонят сельхозтехнику к парламенту.

В настоящее время часть сельхозтехники осталась у "ворот города", часть - у моста на Телецентре.

"Часть сельскохозяйственной техники мы припарковали на Хынчештском шоссе, где протестовали ранее, другая часть находится у "ворот города". Нам предстоит провести дискуссию и решить, когда мы пригоним технику на площадь Великого национального собрания - в понедельник или во вторник", - сказал корреспонденту Sputnik Серджиу Стефанко.

Главное требование аграриев - чтобы парламент не принимал инициативу правительства о повышении ставки НДС в сельском хозяйстве с 8% до 12%.

Ранее на площади завершился протест, где собрались сторонники нескольких политических формирований. На протесте выступила избранный президент Майя Санду.

В завершении акции со сцены зачитали главные требования митингующих: срочная отставка правительства Иона Кику (протестующие обвинили кабмин в провоцировании экономического кризиса и осложнении ситуации с пандемией коронавируса); проведение досрочных парламентских выборов; аннулирование законов, принятых на последних заседаниях парламента.

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