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Сердце

Врач объяснил, как сохранить здоровое сердце

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Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201206/32783176/vrach-obyasnil-kak-sokhranit-zdorovoe-serdtse.html

С поразительной скоростью увеличивается количество людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ставшими причиной смерти номер один в мире, в том числе в Молдове. Врач перечислил шаги, которым должен следовать каждый человек, чтобы сохранить здоровое сердце.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Сердечно-сосудистые заболевания или болезни сердца - это категория патологий, поражающих сердце или кровеносные сосуды. Заведующий отделением Института кардиологии Марчел Абраш дал несколько ценных советов, которым должен строго следовать каждый, кто заботится о своем здоровье.

Проблемы с сердцем.
© Fotolia / Bits and Splits
Характер работы и вид хобби могут привести к проблемам с сердцем

В первую очередь специалист обратил внимание на физические нагрузки и отказ от малоподвижного образа жизни.

"Мы должны постоянно гулять - не менее 30 минут ежедневно. Это обязательно. Очень приветствуются вечерние прогулки", - объяснил врач.

Второй фактор, который может помочь нам сохранить хорошее самочувствие, - это питание. Специалист рассказал, что рыбий жир и в целом рыба предотвращают образование тромбов. Эти два продукта содержат жирные кислоты Омега-3, которые обладают высокими антиоксидантными свойствами.

"Дважды в неделю мы должны есть рыбу. Не стоит забывать об оливковом масле, фруктах и ​​овощах. Жители Молдовы, аграрной страны, по-прежнему потребляют очень мало фруктов и овощей", - подчеркнул специалист.
Abraș Marcel
© Sputnik / Miroslav Rotari
Марчел Абраш.

Абраш отметил, что сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить, если люди будут поддерживать оптимальную массу тела, придерживаться здоровой диеты, регулярно заниматься спортом и лечить другие проблемы со здоровьем, особенно высокое давление, повышенный уровень холестерина и не допустят появление диабета.

Кроме того, ключевым фактором, по словам специалиста, является отказ от курения: "сегодня вы в моде, а завтра у вас может оказаться больное сердце", - заключил врач.

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