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Врач заполняет документы. Архивное фото

Врач: многие жители Молдовы скрывают эту проблему

© Fotolia / Stephan Morrosch
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201207/32789456/vrach-mnogie-zhiteli-moldovy-skryvayut-etu-problemu.html

Очень многие сограждане страдают геморроем, но лишь некоторые обращаются за медицинской помощью. Одни смущаются, а некоторые относятся к этому равнодушно, считая, что это не проблема, которая может серьезно повлиять на их здоровье.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Чрезмерные физические нагрузки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и хронические стрессы способствуют появлению геморроя. Их ожидают дискомфорт, зуд, запор и кровотечение. Ни один из этих симптомов нельзя игнорировать. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявил хирург-проктолог Юрий Сербуленко.

"Этой патологией одинаково страдают мужчины и женщины. Геморрой возникает при чрезмерных физических нагрузках или, наоборот, если ведется малоподвижный образ жизни. Наиболее подвержены водители или офисные работники. Другая причина – нарушения в работе кишечника (запор или частая диарея)", - отметил собеседник.

По его словам, в случае женщин, то большинство из них сталкивается с этой проблемой во время беременности или после родов.

Юрий Сербуленко
© Photo : Medpark
Хирург: такой образ жизни приведет к развитию проктологических заболеваний

Медик обратил внимание, что геморрой можно лечить лекарственными препаратами, если проблема обнаружена на первой стадии. Однако, если болезнь прогрессирует, то применяется малоинвазивное лечение. В тяжелых случаях применяется классическое хирургическое лечение. Очень важно знать, что если откладывать лечение геморроя, то могут возникнуть серьезные последствия для здоровья. Без лечения в некоторых случаях заболевание может развиться до онкологии.

"Заболевание быстро прогрессирует. При возникновении осложнений даже хирургическое лечение поможет. Осложнения вызывают дискомфорт и боль. Во внешних узелках образуются сгустки крови, которые разрываются каждый раз во время дефекации", - сказал Сербуленко.

Следует отметить, что лишь 17% жителей Молдовы, страдающих геморроем, проходят лечение. Остальные игнорируют решения, предлагаемые проктологами, из-за стыда или безразличия к собственному здоровью. Согласно международной статистике, 60% людей во всем мире страдают хотя бы одним проктологическим заболеванием.

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