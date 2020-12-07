Врач: многие жители Молдовы скрывают эту проблему

Очень многие сограждане страдают геморроем, но лишь некоторые обращаются за медицинской помощью. Одни смущаются, а некоторые относятся к этому равнодушно, считая, что это не проблема, которая может серьезно повлиять на их здоровье.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Чрезмерные физические нагрузки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и хронические стрессы способствуют появлению геморроя. Их ожидают дискомфорт, зуд, запор и кровотечение. Ни один из этих симптомов нельзя игнорировать. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik заявил хирург-проктолог Юрий Сербуленко.

"Этой патологией одинаково страдают мужчины и женщины. Геморрой возникает при чрезмерных физических нагрузках или, наоборот, если ведется малоподвижный образ жизни. Наиболее подвержены водители или офисные работники. Другая причина – нарушения в работе кишечника (запор или частая диарея)", - отметил собеседник.

По его словам, в случае женщин, то большинство из них сталкивается с этой проблемой во время беременности или после родов.

Медик обратил внимание, что геморрой можно лечить лекарственными препаратами, если проблема обнаружена на первой стадии. Однако, если болезнь прогрессирует, то применяется малоинвазивное лечение. В тяжелых случаях применяется классическое хирургическое лечение. Очень важно знать, что если откладывать лечение геморроя, то могут возникнуть серьезные последствия для здоровья. Без лечения в некоторых случаях заболевание может развиться до онкологии.

"Заболевание быстро прогрессирует. При возникновении осложнений даже хирургическое лечение поможет. Осложнения вызывают дискомфорт и боль. Во внешних узелках образуются сгустки крови, которые разрываются каждый раз во время дефекации", - сказал Сербуленко.

Следует отметить, что лишь 17% жителей Молдовы, страдающих геморроем, проходят лечение. Остальные игнорируют решения, предлагаемые проктологами, из-за стыда или безразличия к собственному здоровью. Согласно международной статистике, 60% людей во всем мире страдают хотя бы одним проктологическим заболеванием.

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