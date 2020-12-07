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Медработник. Архивное фото

Реальная ситуация в больницах Кишинева: о чем заявили власти

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (44)
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Sputnik Молдова
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Столичная администрация рассказала о ситуации с коронавирусом в Кишиневе: сколько пациентов госпитализировано и в каком они состоянии.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Кишиневе остается очень серьезной. Об этом заявила глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски на заседании городских служб в понедельник.

"Продолжает регистрироваться рост, увеличиваться число тяжелых и крайне тяжелых случаев заражения коронавирусом. Что обозначает и в дальнейшем крайне неблагоприятный прогноз. На основе показателей риска передачи вируса в Кишиневе сохраняется чрезвычайное положение в здравоохранении и "красный код", - отметила чиновник.

Она обратила внимание, что на национальном уровне зарегистрировано свыше 116 тысяч подтвержденных эпизодов с COVID-19, в Кишинев - 49 122 случая. Число выздоровевших в столице достигло 34 919 тысяч, умерших - 790.

Наиболее пострадавшие пригороды:

  • Дурлешты,
  • Трушены,
  • Крикова,
  • Бубуечь,
  • Бачой.

По ее словам, больше всего случаев по-прежнему приходится на категорию граждан старше 60 лет, а также в возрасте 30-39 лет.

Выявление коронавируса
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
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"В муниципальных и частных медико-санитарных учреждениях есть зараженный персонал - 13,14% от общего числа заболевшего персонала по стране - 1423 человека лишь в Кишиневе. Медперсонал на пределе. Только в Кишиневе, к сожалению, скончались 29 медработников", - сказала Бучарски.

По ее словам, лечение на дому получают 32 328 пациентов с легкими формами инфекции, а в системе Gira (дистанционный мониторинг) зарегистрировано 34 663 человек.

Насколько заполнены больницы Кишинева

Бучарски отметила, что общие возможности госпитализации пациентов COVID-19 муниципальными больницами составляет 1042 койко-мест, кроме этого -  204 сортировочные койки в больнице Святой Троицы. 

Она сообщила: по данным на 6 декабря, всего в муниципальные больницы было госпитализировано 982 пациента, из которых 55 находятся в крайне тяжелом состоянии, в том числе восемь подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 354 граждан оценивается как тяжелое, 533 пациентов - средней степени тяжести, 40 - удовлетворительное. По ее словам, в сортировочном Центре COVID-19 только за воскресенье обслужено 197 человек. 

"Отмечу, что на протяжении нескольких недель все места в отделениях интенсивной терапии заняты. К сожалению, в отделениях больниц есть люди, которые нуждаются в интенсивной терапии, но не могут ее получить, так как места заняты", - подчеркнула Бучарски.

Медицина
© Sputnik / Mihai Caraus
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По ее словам, на данный момент в муниципальных больницах Кишинева, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом, находятся 56 жителей других районов республики, а остальные - жители столицы.

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Что касается выделения 130 мест в больнице фтизиопульмонологии, то, как отметила Бучарски, "медучреждение в принципе готово к этому, за исключением тех средств, которые запрашивались у Минздрава, но пока окончательного ответа нет".   

Какова ситуация с гриппом и ОРВИ

Руководитель Управления соцобеспечения и здравоохранения напомнила, что продолжается мониторинг эпидситуации с острыми респираторными заболеваниями.

"Всего зарегистрировано 10 433 новых случая с начала инфекции. За отчетный период медучреждения доложили о 1326 новых случаях. По медучреждениям распределено семь тысяч доз вакцины от гриппа. Случаев смерти от острых респираторных инфекций не выявлено", - отметила Бучарски. 

Центр COVID-19 в Кишиневе.
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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По ее словам, муниципальные больницы подготовлены и обеспечены защитными средствами и противовирусными препаратами для лечения пациентов, но меньше - оборудованием для интенсивной терапии.

"Вместе с Общественным центром здравоохранения Кишинева ежедневно отслеживаем эпидемиологическую ситуацию", - сказала чиновник. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (44)

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