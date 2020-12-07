Шестерым задержанным по делу о краже миллиарда предъявлены обвинения

Трое из шести задержанных до суда обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Прокуроры должны решить, когда их можно будет перевести в СИЗО.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Шестерым задержанным по делу о банковском мошенничестве в Banca de Economii, Unibank и Banca Socială предъявлены официальные обвинения, сообщает пресс-служба прокуратуры. Все обвиняемые, среди которых руководство трех обанкротившихся банков и представители холдинга экс-мэра Оргеева, депутата парламента Илана Шора, были арестованы на 30 дней.

Задержанных служащих банков обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег в интересах преступной группы.

В субботу и воскресенье, после долгих слушаний, на которых адвокаты обвиняемых заявили отводы и требовали отсрочки заседания, судьи удовлетворили требования прокуратуры, приняв решение арестовать пятерых фигурантов дела сроком на 30 дней. Четверо из них на допросе воспользовались своим процессуальным правом не давать показаний.

Сразу после ареста адвокаты попросили медицинской помощи для троих из пяти задержанных, их госпитализировали. Сегодня прокуратуре предстоит определить необходимость остаться в медицинских учреждениях.

Одного из обвиняемых, давшего показания по обвинению, суд постановил поместить под домашний арест на месяц.

Расследование продолжается, в прокуратуре пообещали дополнительно информировать о принятых мерах и результатах по этому делу.

Напоминаем, 4 декабря прокуроры задержали шестерых человек, которые являются подозреваемыми по делу о банковской краже. СМИ сообщали, что среди задержанных - бывший глава Banca de Economii Виорел Бырка и экс-президент UniBank Дмитрий Цугульский.

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