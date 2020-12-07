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Здание Генеральной прокуратуры, Кишинев

Шестерым задержанным по делу о краже миллиарда предъявлены обвинения

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Трое из шести задержанных до суда обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Прокуроры должны решить, когда их можно будет перевести в СИЗО.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Шестерым задержанным по делу о банковском мошенничестве в Banca de Economii, Unibank и Banca Socială предъявлены официальные обвинения, сообщает пресс-служба прокуратуры. Все обвиняемые, среди которых руководство трех обанкротившихся банков и представители холдинга экс-мэра Оргеева, депутата парламента Илана Шора, были арестованы на 30 дней.

Задержанных служащих банков обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег в интересах преступной группы.
В субботу и воскресенье, после долгих слушаний, на которых адвокаты обвиняемых заявили отводы и требовали отсрочки заседания, судьи удовлетворили требования прокуратуры, приняв решение арестовать пятерых фигурантов дела сроком на 30 дней. Четверо из них на допросе воспользовались своим процессуальным правом не давать показаний.

Обыски
© Sputnik / Miroslav Rotari
Новые обыски и задержания по делу о банковском мошенничестве

Сразу после ареста адвокаты попросили медицинской помощи для троих из пяти задержанных, их госпитализировали. Сегодня прокуратуре предстоит определить необходимость остаться в медицинских учреждениях.

Одного из обвиняемых, давшего показания по обвинению, суд постановил поместить под домашний арест на месяц.

Расследование продолжается, в прокуратуре пообещали дополнительно информировать о принятых мерах и результатах по этому делу.

Напоминаем, 4 декабря прокуроры задержали шестерых человек, которые являются подозреваемыми по делу о банковской краже. СМИ сообщали, что среди задержанных  - бывший глава Banca de Economii Виорел Бырка и экс-президент UniBank Дмитрий Цугульский.

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