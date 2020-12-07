Примар Кишинева рассказал, за что в столице можно получить штраф

Столичный градоначальник считает, что местная полиция должна проверять каждую улицу, квартал, парк или общественное место и действовать в соответствии с законом.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан попросил управление финансов предусмотреть в муниципальном бюджете на 2021 год финансовые средства для деятельности столичной полиции.

"В обязанности генерального примара не входит инспектирование секторов для того, чтобы снимать на фото и видео незаконные действия, совершаемые в самом центре столицы. Имею в виду импровизированный рынок в сквере у Кафедрального собора, где незаконно и вопреки всем решениям, принятым на период пандемии, продается все что угодно", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, прошлой ночью он внезапно подвергся нападкам со стороны различных предпринимателей и отдельных лиц, "утверждающих, что у них есть "крыша".

"Мне назвали имена людей, покрывающих незаконные действия. В городе недопустимы незаконная парковка, разбрасывание мусора, порча муниципального имущества, незаконная торговля. Я буду настаивать на том, чтобы все несли ответственность за свои действия, в том числе и получали штрафы. По-другому у нас порядка не будет", - сказал градоначальник.

Он уточнил, что местная полиция должна вместе с сотрудниками претур проверять каждую улицу, квартал, парк или общественное место и действовать в соответствии с законом.

"Ярмарки, импровизированные рынки, развлекательные услуги в этот период запрещены из-за COVID-19, согласно решению муниципальной комиссии по общественному здоровью. Преторы, которые не будут следить за тем, что творится на их территории, будут отстранены от должности", - подчеркнул Чебан.

По его словам, примэрия Кишинева создала в столице праздничную атмосферу, чтобы все желающие могли насладиться зимними праздниками, а не для того, чтобы некоторые незаконно торговали в общественных местах".

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"Рейды по столичным барам продолжатся, а те, кто организует новогодние вечеринки, будут оштрафованы. Руководители учебных заведений, которые организуют утренники в этот период, будут уволены", - отметил Чебан.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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