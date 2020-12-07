Молдова получила еще 100 тысяч доз вакцины от гриппа - кого привьют первым?

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Молдова получила еще 100 000 доз вакцины против гриппа, сообщили в министерстве здравоохранения.
Еще 15 000 доз Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты закупило из фонда профилактики Национальной компании медицинского страхования, также через ЮНИСЕФ, на общую сумму 83 тысячи долларов.
Вакцины против гриппа сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения и должны быть распределены в медицинские учреждения первичного звена, которые будут организовывать процесс вакцинации людей, входящих в группы риска.
Вакцинировать будут в первую очередь хронических больных, беременных женщин, детей из детских домов, престарелых в приютах, медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов (полиции, карабинеров, сотрудников органов гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций и т. д.), служащих учреждений социальной помощи и другие категории населения - по рекомендации семейных врачей.
Всего медицинские учреждения получили 200 000 доз вакцины от сезонного гриппа.
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