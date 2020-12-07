Молдова получила еще 100 тысяч доз вакцины от гриппа - кого привьют первым?

Из общего количества в 100 000 вакцин Молдова приобрела на средства Национальной медицинской страховой компании только 15 000.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Молдова получила еще 100 000 доз вакцины против гриппа, сообщили в министерстве здравоохранения.

Большая часть из них - 85 000 доз - на сумму в 550 000 долларов США, были переданы нашей стране Центром справедливых вакцин (CVE-Task Force for Global Health) при посредничестве ЮНИСЕФ в соответствии с положениями Меморандума, подписанного между Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и CVE.

Еще 15 000 доз Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты закупило из фонда профилактики Национальной компании медицинского страхования, также через ЮНИСЕФ, на общую сумму 83 тысячи долларов.

Вакцины против гриппа сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения и должны быть распределены в медицинские учреждения первичного звена, которые будут организовывать процесс вакцинации людей, входящих в группы риска.

Вакцинировать будут в первую очередь хронических больных, беременных женщин, детей из детских домов, престарелых в приютах, медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов (полиции, карабинеров, сотрудников органов гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций и т. д.), служащих учреждений социальной помощи и другие категории населения - по рекомендации семейных врачей.

Всего медицинские учреждения получили 200 000 доз вакцины от сезонного гриппа.

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