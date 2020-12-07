Как отметят Новый год в Приднестровье: основные запреты на праздники

Оперативный штаб Приднестровья принял решение о том, как будут проходить зимние праздники в регионе.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Проведение корпоративов в Приднестровье запрещено. Решение принято на заседании Оперштаба региона в понедельник.

"Не будет в этом году и детских утренников в учреждениях культуры. Разрешенный максимум – праздничные мероприятия для отдельных классов начальной школы и детсадовских групп (без участия родителей, аниматоров и иных лиц)", - сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации приднестровского лидера.

Глава Приднестровского региона Вадим Красносельский подчеркнул, что массовых мероприятий в населенных пунктах организовано не будет. Тем не менее, по его словам, праздничная атмосфера должна быть создана. Улицы и площади уже украшают.

В новогоднюю ночь и последующие дни каникул допустима организация пунктов общественного питания на открытом воздухе.

"Прогулки на свежем воздухе и проведение самого семейного по своей сути праздника в узком семейном кругу – таким будет безопасный Новый, 2021 год", – отметил Красносельский.

Ранее приднестровские парламентарии проголосовали за принятие законопроекта о продлении карантина на территории региона до 1 февраля 2021 год.

Из-за пандемии нового коронавируса в Приднестровье с 17 марта было введено чрезвычайное положение. Режим ЧП длился до 15 июня, затем были введены карантинные ограничительные меры, их действие неоднократно продлевалось. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, штрафы за нарушение карантина, особый порядок передвижения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova