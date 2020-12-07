В Молдове вступили в силу новые ограничения: кого они касаются

Список заведений, работа которых ограничена, пополнился. А с 8 декабря вступает в силу новый график работы государственных структур.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. В Молдове с понедельника вступили в силу ограничения в деятельности ресторанов, баров, столовых и кафе, расположенных на заправочных станциях, в аэропортах, международных портах и пунктах пересечения границы. Подобные заведения не могут работать в период 22.00-07.00. Это следует из решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 4 декабря.

Ранее Комиссия запретила деятельность ресторанов, баров, кафе и столовых в такой же временной интервал, то есть, с 22.00 до 07.00.

А с 8 декабря госучреждения будут работать в специальном режиме.

"Министерства, Госканцелярия, а также другие центральные органы, подведомственные правительству, публичные учреждения, госпредприятия и другие организуют специальный режим работы - с 07.30 до 16.00, с перерывом на обед с 12.00 до 12.30. Расписание может быть пересмотрено с учетом эпидемиологической ситуации", - сказано в решении Комиссии.

Правила, которые вступили в силу с 30 ноября

Во всех общественных местах необходимо обязательно носить маски, соблюдать обязательную дистанцию 1 метр, а также запрещено собираться более трех человек.

Также запрещено выходить из дому лицам старше 63 лет без острой необходимости, за исключением: поездок по работе, когда деятельность не может осуществляться на расстоянии, похода за продуктами, поездки за медицинской помощью, которую нельзя откладывать; поездки по другим уважительным причинам, которые не могут быть отложены.

Нельзя организовывать мероприятия с присутствием зрителей в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры.

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"Руководителям государственных и частных учреждений предписано установить гибкий или специальный режим работы, с выводом персонала, строго необходимого для обеспечения функционирования предприятия, а также сотрудников, деятельность которых требует обязательного присутствия на рабочем месте", - сказано в постановлении.

Для персонала, работа которого не требует обязательного присутствия в офисе, необходимо обеспечить дистанционный режим. Во время работы на дому сотрудники выполняют свои обязанности в соответствии с занимаемой должностью. Работодатель вправе проверять деятельность подчиненного, находящегося на "дистанционке".

В период действия чрезвычайного положения в здравоохранении запрещается организация и проведение научных конференций, спортивных соревнований, олимпиад с физическим присутствием граждан.

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Расписание движения общественного транспорта, включая количество транспортных средств, необходимо корректировать по мере необходимости в часы пик. Водители, кондукторы и пассажиры должны носить защитные маски во время поездки.

При этом, как отметили в правительстве, допускается организация массовых и праздничных мероприятий с участием менее 50 человек, при соблюдении санитарно-гигиенических норм и с обязательным заполнением эпидемиологических анкет.

"Несоблюдение мер общественного здравоохранения, которые изложены в этом решении, представляет опасность для здоровья населения и послужит основанием для привлечения к ответственности согласно Кодексу о правонарушениях или Уголовному кодексу", - отмечено в постановлении.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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