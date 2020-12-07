По программе "Prima Casă" приобретено более пяти тысяч объектов недвижимости

Размер компенсаций, предоставленных из госбюджета для частичного покрытия расходов по ипотеке, превысил 30 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. По состоянию на начало декабря в рамках государственной программы "Prima Casă" приобретен 5231 объект недвижимости. Об этом сообщило Министерство финансов.

Общая сумма выданных банками кредитов составляет 2,63 миллиарда леев, а общая сумма активных гарантий - 1,31 миллиарда леев, заявил Минфин.

Из 5231 получателя помощи 3611 — семьи и 1620 — неженатые молодые люди. Средний возраст заявителей — 31 год.

Размер компенсаций, предоставленных из государственного бюджета для частичного покрытия расходов, понесенных получателями по выплате ипотечного кредита в рамках госпрограммы, составил 30,22 миллиона леев.

Средняя площадь жилья, приобретаемого по программе, составляет 60,29 квадратных метра. Средняя стоимость приобретенного жилья — около 600 тысяч леев (30 тысяч евро).

Из общего количества приобретенных объектов недвижимости 4 890 расположены в городской местности и 341 — в сельской местности. Квартиры составляют большинство — 4792 единицы, а еще 439 - индивидуальные дома.

Участником правительственной программы "Prima Casă" может стать любой гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 45 лет, который официально трудоустроен в государственном учреждении или частной компании. Гражданину также необходимо подтвердить, что доход он получает из официальных источников.

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