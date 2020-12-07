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Оплата услуг ЖКХ

Малоимущие семьи в Кишиневе получат компенсации в отопительный сезон

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Тема:
События Кишинева (121)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201207/32795657/maloimuschie-semi-v-kishineve-poluchat-kompensatsii-v-otopitelnyy-sezon.html

Люди с низкими доходами смогут получить финансовую поддержку на весь период отопительного сезона. Размер помощи - от 300 до 1000 леев.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Семьи с низким доходом в Кишиневе и его пригородах получат компенсацию для оплаты коммунальных услуг и энергетических ресурсов на период отопительного сезона 2020-2021. Об этом сообщили в пресс-службе столичной примэрии.

Дрова в печи, архивное фото
© CC0 / Pixabay / terimakasih0
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Помощь от муниципалитета получат семьи, в которых средний ежемесячный доход на одного человека за последний год не превышает 3 тысяч леев. Также компенсацию предоставят молодым семьям (до 35 лет) со средним ежемесячным доходом до 5 тысяч леев.  

Размер финансовой поддержки составит 300, 500 или 700 леев, в зависимости от площади жилья получателей или же 1000 леев - для одиноких граждан.

Помощь предоставят для оплаты следующих услуг: отопление жилого помещения и теплая вода, природный газ, дрова и уголь, электроэнергия, вода и канализация, разница после повышения тарифа по транспортировке твердых отходов.

Компенсацию будут давать в течение 5 месяцев отопительного сезона (ноябрь-март).

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Желающим получить помощь придется оформить пакет документов. Те, кто в прошлые годы уже получал компенсацию и у кого доходы членов семьи не изменились, могут подать простые заявления.

Документы принимаются с 1 октября до 31 марта 2021 года.

На финансовую поддержку не могут рассчитывать владельцы двух или больше единиц недвижимости в Кишиневе.   

В отопительном сезоне 2019-2020 года компенсацию получили 30 269 человек, на эти цели из муниципального бюджета было выделено 70 416 леев.

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Тема:
События Кишинева (121)

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