Малоимущие семьи в Кишиневе получат компенсации в отопительный сезон

Люди с низкими доходами смогут получить финансовую поддержку на весь период отопительного сезона. Размер помощи - от 300 до 1000 леев.

КИШИНЕВ, 7 дек – Sputnik. Семьи с низким доходом в Кишиневе и его пригородах получат компенсацию для оплаты коммунальных услуг и энергетических ресурсов на период отопительного сезона 2020-2021. Об этом сообщили в пресс-службе столичной примэрии.

Помощь от муниципалитета получат семьи, в которых средний ежемесячный доход на одного человека за последний год не превышает 3 тысяч леев. Также компенсацию предоставят молодым семьям (до 35 лет) со средним ежемесячным доходом до 5 тысяч леев.

Размер финансовой поддержки составит 300, 500 или 700 леев, в зависимости от площади жилья получателей или же 1000 леев - для одиноких граждан.

Помощь предоставят для оплаты следующих услуг: отопление жилого помещения и теплая вода, природный газ, дрова и уголь, электроэнергия, вода и канализация, разница после повышения тарифа по транспортировке твердых отходов.

Компенсацию будут давать в течение 5 месяцев отопительного сезона (ноябрь-март).

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Желающим получить помощь придется оформить пакет документов. Те, кто в прошлые годы уже получал компенсацию и у кого доходы членов семьи не изменились, могут подать простые заявления.

Документы принимаются с 1 октября до 31 марта 2021 года.

На финансовую поддержку не могут рассчитывать владельцы двух или больше единиц недвижимости в Кишиневе.

В отопительном сезоне 2019-2020 года компенсацию получили 30 269 человек, на эти цели из муниципального бюджета было выделено 70 416 леев.

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